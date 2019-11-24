ANKARA - MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçının 6. dakikasında Kitsiou'nun, Yalçın Ayhan'a göndermek istediği topu araya girerek önüne alan Sörloth meşin yuvarlağı biraz sürdükten sonra ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

18. dakikada Canteros'un kullandığı serbest atışta top ilk önce direğe ardından da kalecinin sırtına çarparak kornere gitti.

23. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta altı pas içinde iyi yükselen Obi Mikel'in vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

30. dakikada Sosa'nın ortasında ceza alanı içinde Yalçın Ayhan topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Sörloth'un önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Yalçın Ayhan'a çarpan top ceza sahası dışına çıktı.

42. dakikada Sosa'nın şutunda kaleci Korcan Çelikay topu sektirince meşin yuvarlak Sörloth'un önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor üstünlüğünde sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada gelişen Trabzonspor atağında sol kanatta topla buluşan Nwakaeme meşin yuvarlağı diğer kanattaki Yusuf Sarı ile buluşturdu. Bu futbolcu önündeki oyuncuyu geçtikten sonra vuruşunu yaptı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

55. dakikada Canteros'un sağ taraftan ceza alanı içine yaptığı ortada ön direkte iyi yükselen Alihan Kubalas'ın kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

56. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ceza alanı içine gönderdiği topla arka direkte buluşan Nwakaeme, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

62. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kale alanı içine yaptığı ortada bomboş pozisyonda toplu buluşan Campi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü.

72. dakikada Orgill'in pasıyla ceza alanına hareketlenen Moke'nin şutunda, top kalecide kaldı.

75. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında kendi yarı alanından topla çıkan Yusuf Sarı, kaleciyi de geçtikten sonra vuruşunu yaptı ancak araya giren Pazdan golü engelledi.

Müsabakayı Trabzonspor 3-0 kazandı.