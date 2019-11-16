



İSTANBUL - Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı PATA Yamaha ile yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Red Bull sporcusu Toprak, 2020 sezonunun ilk resmi kış testlerine İspanya'daki Aragon pistinde çıktı. Milli motosikletçi, 1.50.657'lik derecesiyle en iyi 4. zamana imza attı.

Bir fabrika takımı olan PATA Yamaha ile mücadele etmek için sabırsızlandığını dile getiren Toprak Razgatlıoğlu tek hedefinin gelecek yıl Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluk olduğunu belirtti.

Geçen sene bağımsız pilot kategorisinde çok önemli işlere imza attığını belirten 23 yaşındaki pilot, "Bu yıl önemli rakipleri geride bırakarak podyumlar yaptım, yarış kazandım. Yeni takımıma 2019 yılının en iyi bağımsız pilotu unvanıyla geldim. Yeni sezonda tek hedefim, şampiyonluk yaşamak." ifadelerini kullandı.

Hazırlıkların gayet iyi gittiğini aktaran Toprak, "Motora alışma sürecim beklediğimden daha hızlı gerçekleşiyor. Yeni takımım ile yeni sezonda yarışacağım için çok mutluyum. Bu sezon pistlerde Türk bayrağıyla liderlik turu atmak ve her ülkede İstiklal Marşı'mızı dinletmek için elimden gelenin daha fazlasını yapacağım." şeklinde görüş belirtti.