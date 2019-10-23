SAKARYA - Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Katar'da düzenlenecek olan sezonun 13. ve son yarışında şampiyonayı üçüncü bitirmek için mücadele edecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayak yarışları 24-26 Ekim'de Katar'da yapılacak. Şampiyonanın 12. ayağındaki Arjantin yarışını üçüncü olarak tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, sezonun son yarışı hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona istediği gibi başlayamadığını fakat daha sonra çıktığı yarışlarda iyi sonuçlar aldığını söyledi.

Aradaki farkı azaltarak güzel puanlar topladığını belirten Toprak Razgatlıoğlu, "Fransa'da ilk birinciliğimi aldım şampiyonada. Artık sezonun sonuna geldik. Son yarış sezonun 13. ayağı Katar'da. Şampiyona'da üçüncülüğe çok yakınım. Şu anda 5. sıradayım ve 3'üncüyle aramda 6 puan var." diye konuştu.

Milli motosikletçi Toprak, önündeki iki yarışçıyı geçerek şampiyonada podyuma çıkmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Bunun için elimden geleni yapacağım. Antrenmanları tamamladık şu anda hazır durumdayım. Bundan önceki üç yarışta da podyum yaptım. Gözümüzü Katar'a diktik. Sezonun son yarışı, podyum yakalayarak Dünya Şampiyonası'nı üçüncü bitirmek istiyorum. 6 puan çok ufak bir fark. Güzel puanlar toplayarak podyuma girmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda son yarış öncesinde ilk 5 sıra ise şöyle:

1- Janothan Rea (İngiltere) 601 puan

2- Alvaro Bautista (İspanya) 460

3- Alex Lowes (İngiltere) 305

4- Van Der Mark (Hollanda) 304

5- Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye) 299

Muhabir: Uğur Subaşı



