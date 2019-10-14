Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de ikinci yarışı da 3. sırada tamamladı Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ayağı olan Arjantin etabının ikinci yarışını da 3. sırada tamamladı.