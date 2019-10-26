Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dördüncü hafta maçları tamamlandı.

Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 76-60 mağlup ederek ligdeki üçüncü galibiyetine imza attı ve üçüncü sıraya kadar yükseldi.

Sezona iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko ise deplasmanda İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a 87-74 yenilerek ligde üçüncü mağlubiyetini alırken, 16. sırada kaldı.

Son şampiyon Rusya temsilcisi CSKA Moskova, konuk olduğu Almanya ekibi ALBA Berlin'i 82-66, İspanya'dan Barcelona ise deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 73-65 yenerek namağlup unvanlarını sürdürdü.

Sonuçlar

Zenit (Rusya) - Panathinaikos (Yunanistan): 79-89

Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya): 76-60

Maccabi FOX (İsrail)- Valencia Basket (İspanya): 76-63

Bayern Münih (Almanya) - Khimki (Rusya): 74-87

Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Barcelona (İspanya): 65-73

Zalgiris (Litvanya) - ASVEL (Fransa): 70-56

ALBA Berlin (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya): 66-82

AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Fenerbahçe Beko: 87-74

Baskonia (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 82-66