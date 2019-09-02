TFF ve Turkcell sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: - "Günümüzde güçlü sponsorların desteği çok değerli ve bu nedenle Turkcell ile olan yol arkadaşlığımızı çok önemsiyoruz, bu anlaşmanın milli takımımıza daima artı değer kattığına inanıyoruz" - Turkcell Yön

TFF ve Turkcell sponsorluk anlaşması imzaladı
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Isparta Düğün Salonları


İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Turkcell arasındaki ana sponsorluk anlaşması 2021 yılına kadar uzatıldı.

Turkcell ile TFF arasındaki sponsorluk anlaşmasında imzalar dijital olarak atıldı.

Küçükyalı'daki Turkcell Plaza'da gerçekleştirilen imza törenine, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Baykan, Ali Düşmez ve Selim Soydan, genel sekreter Kadir Kardaş, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile millli futbolcular Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Enes Ünal, Çağlar Söyüncü ve Mahmut Tekdemir katıldı.

Milli takımlar düzeyinde ilk defa bir imza töreni, sponsor firmanın ev sahipliğinde düzenlenmiş oldu. Törende ilk olarak, milli takım için hazırlanan ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) serüvenine marş olarak eşlik edecek #bisizikonuşuruz reklam filmi izlettirildi.

"Bu imzayla, Türk sporunun en büyük destekçilerinden Turkcell ile 2002 yılında başlayan ve 17 yıldır kesintisiz olarak süren iş ortaklığımızda yeni bir döneme daha adım atıyoruz." sözleriyle konuşmasına başlayan TFF Başkanı Nihat Özdemir, şöyle konuştu:

"Federasyon olarak, güçlü stratejik ortaklarla iş birliği yapmak, öncü markaların bilgi, birikim ve deneyimlerinden yararlanıp, futbolumuzu başarıya taşımak en temel hedeflerimizden birisi. Günümüzde güçlü sponsorların desteği çok değerli ve bu nedenle Turkcell ile olan yol arkadaşlığımızı çok önemsiyoruz, bu anlaşmanın milli takımımıza daima artı değer kattığına inanıyoruz. Uzun soluklu birlikteliğimiz, Turkcell'in federasyonumuza ve A Milli Takım'ımıza olan güvenini göstermekle birlikte, Avrupa Şampiyonası yolundaki maçlar öncesinde milli takımımıza moral kazandıracaktır. Turkcell'in katacağı sinerji, Şenol Güneş hocamız ve genç kadromuzla hedeflediğimiz yeni zaferlere imza atmamız için itici güç olacaktır. Milli takım ruhuna sahip çıkıp, her şartta desteğini güçlü bir şekilde hissettiren, engelli futboluna sahip çıkması nedeniyle gönlümüzde ayrı yeri olan Turkcell'e teşekkür ediyoruz."

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de milli takım için hazırlanan reklam filmine atıfta bulunarak, "Siz bizi konuştunuz biz de sizi konuşalım istiyoruz. Buradaki tüm Turkcelllileri Andorra maçına da bekliyoruz. Herkes maça gelse büyük işi halletmiş oluruz." dedi.

Şenol Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"17 yıl önce birlikteydik. Emre kaptanla (Belözoğlu) beraberdik. O oyuncuydu ben de hocaydım. Ama yeni gençlerimiz de var aramızda. Hep birlikte olacağız. Turkcell markası sadece Türkiye'de değil bütün dünyada var. Ben sporu seviyorum, futbol oynayanları seviyorum. Hem basketbol takımımıza Dünya Şampiyonası'nda hem de kadın voleybol takımımıza Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyorum. Hepsinin yarışmaları devam ediyor. Biz de bir yarışın ortasındayız. Ama yeniden başlıyoruz Turkcell'le beraber. Bu hafta başlayacağımız, cumartesi günkü maça hepinizi bekliyoruz. Görüntülere bakınca (Turkcell reklam filmi, #bisizikonuşuruz) insanın duyguları kabarıyor. Rakip kim olursa olsun aynı heyecanla sahaya çıkacağız. İyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz. Ama 2020'de mutlaka Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olmak istiyoruz. Birlikteliğimiz güzelliğimiz devam etsin. Büyük bir aileyiz, bu büyük aileyi kucaklıyor ve saygılarımı sunuyorum."

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da 17 yıldır süren beraberliğin önemine değinirken, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin Turkcell’i Türkiye’nin hizmetinde, insanımızın hizmetinde. Buradan aldığımız enerjiyle dünyada nerede kime nasıl hizmet ederiz diye koşmanın peşinde. Bugün Nepal'den Karayipler'e kadar farklı ülkelerde dijital ürünleriyle hizmet veren bir marka haline geldik. Futbol hepimizin sevdiği, izlemekten keyif aldığımız, iyi oynandığında heyecan veren bir oyun. Biz hizmetlerimizi buraya da taşıyoruz. Milli takımlarımızı her alanda destekliyoruz. Geçen yıl Ampute Milli Takımı'mızın başarılarıyla gururlandık. Milli takımımızın Turkcell olarak her zaman yanında olacağız. Başarıları birlikte kutlayacağız. Sözleşmemiz Türkiye'ye, Türk sporuna ve milli takımımıza hayırlı olsun."

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da Turkcell'in kurulduğu günden bu yana Türk Sporu'nun en büyük destekçisi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"17 yıl boyunca unutulmaz zaferleri beraber yaşadık. Milletimizin ortak sevincinde payımız oldu ise ne mutlu bize. Federasyonumuzun ilk kez dijital imza ile bir sponsorluğa imza atmasının dünyanın ilk dijital operatörü olan Turkcell'e kısmet olduğu için büyük gurur duyuyoruz. Sayın Nihat Özdemir başkanımızın nezdinde Türkiye Futbol Federasyona bir kez daha teşekkür ediyorum, çünkü ilk kez bir sponsorluk anlaşmasını 'Deplasmanda' yapmayı kabul ettiler. Umarım onlar için hazırladığımız bu atmosfer, EURO 2020 yolunda, milli maçlar öncesinde motive edici olmuştur. Bu imzanın Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Şenol Güneş Hocamızın önderliğinde ay-yıldızlı futbolcularımıza sonsuz başarılar diliyorum. Yolun sonunda EURO 2020'yi görüyoruz. Turkcell olarak her zaman olduğu gibi bu serüvende de yanınızda olacağız. Ve finale kadar hep birlikte tüm coşkumuzla #bisizikonuşuruz."

İmza töreni fotoğraf çekimi ve karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi. Murat Erkan, imzaların atıldığı tableti TFF'ye armağan etti.


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