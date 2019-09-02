ADANA - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbol Ligi Karataş Etabının şampiyonu, Kings Of The Beach'ı 2-1 yenen Beyaz Yunus takımı oldu.

Karataş Belediyesi'nin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ortaklaşa düzenlediği "Plaj Futbolu Ligi Karataş Etabı" dört takım arasında oynandı.

Atapark Halk Plajı'nda oynanan karşılaşmalarda Kings Of The Beach ile Beyaz Yunus takımları finale yükseldi.

Final karşılaşmasında Kings Of The Beach'i 2-1'lik skorla yenen Beyaz Yunus şampiyon olurken, Casper takımını mağlup eden Magarsus 3'lüğü elde etti.

Beyaz Yunus takımı, Alanya'da gerçekleştirilecek olan Plaj Futbolu Süper Finalleri'nde Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek.