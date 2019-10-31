TFF Başkanı Özdemir: Bütçe disiplini vazgeçmeyeceğimiz konuların başında geliyor

TFF Başkanı Özdemir, "Süper Lig'deki 18 kulüpten 8'inin borçlarını yapılandırmaya ihtiyacı vardı. 5'i yaptı yollarına devam ediyor, kaldı 3 kulübümüz, şu an görüşmeleri devam ediyor. Bütçe disiplini vazgeçmeyeceğimiz konuların başında geliyor." dedi.

TFF Başkanı Özdemir: Bütçe disiplini vazgeçmeyeceğimiz konuların başında geliyor
spor 0
Isparta Düğün Salonları

İZMİR - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Süper Lig'deki 18 kulüpten 8'inin borçlarını yapılandırmaya ihtiyacı vardı. 5'i yaptı yollarına devam ediyor, kaldı 3 kulübümüz, şu an görüşmeleri devam ediyor. En kısa zamanda bunların yapılandırılmasını bekliyoruz." dedi.

Özdemir, İzmir Ticaret Odası (İZTO) ekim ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, İzmir'in çok güzel bir şehir olduğunu ve hayatında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

İzmir'de birçok projeye imza attıklarını kaydeden Özdemir, zamanında İzmir Limanı ihalesine girdiklerini ancak kazanamadıklarını kaydetti. Özdemir, futbolun insanların hayatında tutku haline geldiğini, Türk futbolunun marka değerinin artırılması gerektiğini ve bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bunun gerçekleşmesi için en önemli unsurun liyakat ve futbolda adaletin sağlanması olduğuna dikkati çeken Özdemir, göreve geldikten sonra bu doğrultuda kurulların hepsini yenilediklerini bildirdi.

Özdemir, federasyon genel kurulunda bazı değişiklikler yaparak lisans kurulu oluşturduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün kulüpler dönem dönem 3 aylık, 6 aylık bilançolarını bize vermek durumundalar. Biz bu bilançoları inceleyerek kulübün mali analizini yapıyoruz. Mali analizlerle kulüplerin 1 yılda harcayacakları limiti belirliyoruz. Bu sene bu işi eylül ayında ilan ettik ve 18 Süper Lig takımının harcayacağı para miktarlarını ortaya koyduk. İnşallah bunu devam ettirerek 3. Lig'e kadar götürmek istiyoruz. Ocak ayında bizim harcama limitleri dışında herhangi bir para harcama durumunda olan kulüplerimize belki ihtar, belki puan silme, transfer yasağı gibi en ağır cezaları futbol federasyonumuz vermek zorunda kalabilecek. Çünkü şu anda Süper Lig takımlarımızın borcu 14 milyar, bunun 10 milyar lirası da 4 büyük kulübümüze ait. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş. Bunların analizine baktığımızda borçları düşürmeleri gerektiğine inandık. Hem iddialarını sürdürecekler hem de bu borç stoğunu düşürecekler. Bankalar Birliği ile ilgili çeşitli toplantılar yaptık. Süper Lig'deki 18 kulüpten 8'inin borçlarını yapılandırmaya ihtiyacı vardı. 5'i yaptı yollarına devam ediyor, kaldı 3 kulübümüz, şu an görüşmeleri devam ediyor. En kısa zamanda bunların yapılandırılmasını bekliyoruz. Bu olmazsa bu kulüplerin devam etmelerinin mümkün olmadığını burada ifade edebilirim. Bütçe disiplini vazgeçmeyeceğimiz konuların başında geliyor."

Dünyada spor ekonomisinin 2 trilyon dolarlık bir bütçesi olduğunu, bunun 500 milyar dolar civarının futbola ait olduğunu aktaran Özdemir, Türkiye'nin futbola 2 milyar dolar civarında harcama yaptığını söyledi.

Nihat Özdemir, bu rakamı 4-5 milyar dolar seviyesine çekmek istediklerini belirterek, "Ana hedefimiz bu. Futboldaki en büyük gelir kalemlerine göz attığımız zaman, bütün dünyada en önemli futboldaki gelirin yayın gelirleri olduğunu biliyoruz. Diğeri, tribündeki gelirler, futbolcu satışları, sponsor ve reklam gelirleri. Ana hedefimiz bizim ne yapıp ne edip Türkiye'nin marka değerini arttırırken, 4-5 milyar hedeflediğimiz futbol rakamını yakalamak." diye konuştu.

Son dönemde A Milli Futbol Takımı'nın yakaladığı sportif başarılarla FIFA sıralamasında yükseldiklerini hatırlatan Özdemir, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde hedefimiz gruptan birinci çıkmak. İzlanda'nın 4 puan önündeyiz. Averajımız Fransa'dan iyi. Ana hedef gruptan lider olarak çıkmaktır." dedi.

"İzmir'de milli maç oynamak istiyoruz"

Türkiye'de oynanan Süper Kupa maçı öncesinde Chelsea ve Liverpool başkanlarıyla bir araya geldiklerini anımsatan Özdemir, iki başkanın da sahada rakip olduklarını, ancak saha dışında futbol için beraber olduklarını söylediğini kaydetti.

Yayın gelirinin 412 milyon dolara düştüğünü anımsatan Özdemir, "Yayıncı kuruluş bu rakamı ödemeyeceğini beyan etti. Yapılan pazarlıklar sonucu ilk olarak 450 milyon dolara düşürmüştük. Bu sene 412 milyon dolara düşürdük. Çünkü futbol markamızın değerini bir türlü artıramıyoruz. Bunu artırırsak futbol yayın gelirimiz 750 milyon dolara kadar çıkabilir." yorumunu yaptı.

Devletin üzerine düşen bütün görevleri sporun altyapısı yönünden yapmaya gayret gösterdiğini ifade eden Özdemir, bir çok ilde modern stadyumlar yapıldığını dile getirdi.

İzmir'de aynı durumun söz konusu olmadığına değinen Özdemir, şu görüşleri paylaştı:

"İzmir hiç bir zaman Türk futbolunun içinden ayrılamaz. En kısa zamanda İzmir'in 40 bin üzerinde kapasitesi olan bir stadyuma kavuşması gerektiğine inanıyoruz. Şu anda hiç bir İzmir takımı kendi stadyumunda oynamıyor. İnşallah Göztepe ikinci yarı maçlarını kendi stadında oynayacak. İzmir'in stadyum açığı kapanırsa biz milli maçları İzmir'de oynamak istiyoruz. İzmir kendisi ve çevresi açısından çok önemli bir il. İzmir altyapılar yönünde stadyum hariç hazır. Bunun da en kısa zamanda olacağına inanıyorum."

Özdemir, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yanı sıra 2022'de Katar'da yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası'nda da yer almak istediklerini aktardı.

"Olimpiyat stadı milli takımın stadyumu olacak"

Şu anda çalıştığı kulüp başkanlarının hepsinin birbirinden kıymetli olduğunun altını çizen Özdemir, "Kulüpler Birliği başkanımız Fikret Orman yakın bir zamanda istifa etti. Uyum içinde çalıştığımız bir arkadaşımızdı. Kulüpler Birliği çok yakın bir zamanda kendi başkanı seçecek ve yolumuza devam edeceğiz. Çünkü yapısal anlamda çok yapacak işimiz var. Eğer federasyon ve kulüpler birliği bir arada çalışırsa büyük bir güç olacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Süper Kupa finalini başarıyla atlattığını anımsatan Özdemir, 2020'in mayıs ayında oynayacak UEF Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Final için kapasitenin 70 binin üzerinde olması gerektiğine bildiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'de bunu karşılık verecek tek stat Olimpiyat Stadyumu. Fakat maalesef buranın da gerçek stadı ancak 64-65 bin civarında. Şu anda inşaata başladık. İlk olarak 70 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Stadyumun tamamen altyapısı çökmüş durumda. Yeniliyoruz. Işıklandırma sistemini de yapıyoruz. İnşallah mart ayına kadar bu stadyumu 30 Mayıs'ta yapacağımız Şampiyonlar Ligi finaline hazırlayacağız. Mart ayında da bir milli maçımızı da burada yapacağız. Finalden sonra stadyumun üstünü kapatarak burayı Fransa ve İngiltere milli takımlarının kullandıkları statlar gibi A Milli Futbol Takımı'nın stadyumu haline getireceğiz. Hatta TFF'nin merkezini de bu stadyuma taşımayı planlamaktayız."

Yabancı oyuncu sınırlaması

Türk futbolunda yabancı oyuncu sınırlaması hakkında bir soruya Özdemir, Süper Lig'de bazı takımların 11 yabancı oyuncuyla maça çıktığını hatırlatarak, "Plan program dahilinde bu sayıyı düşürmeyi planlıyoruz. Ama bunu bir günde değil, belli program içinde yapacağız. Bunu Kulüpler Birliği ile beraber yürütmeyi düşünüyoruz." dedi.

Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın başarısını yabancı oyuncu kuralına bağlayanların olduğunu hatırlatarak, "Bu konuda ön yargılı değiliz. Bu konu üzerinde uzun süre tartışarak, Türk futbolu için, Türk futbolunun gelişimi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Altyapılara gerekli bütçeleri sağlayamıyoruz." diye konuştu.

Süper Lig ve 1. Lig'in gelir açısından fena durumda olmadığını ancak diğer profesyonel lig ve amatör liglerin gelirler açısından durumunun çok zor olduğunu kaydeden Özdemir, yayın gelirlerinden bütçeler ayırarak kaynak aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

İzmir takımları hakkında değerlendirmelerde bulunan Özdemir, "Altınordu'nun Türkiye futbolunun gelişmesinde büyük katkısı var. Her gittiğim yerde Altınordu örneği anlatmaya çalışıyorum. Karşıyaka ise hiç bulunduğu yeri hak etmeyen bir kulübümüz. İnşallah en kısa zamanda eski gücüne kavuşur." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis üyelerinin sorularını da yanıtlayan Özdemir, Karşıyaka gibi bir kulübün stadının olmamasını kötü olduğunu, en kısa zamanda yapılması gerektiğini aktardı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in bir sosyal medya hesabı olması konusunda çalışmaların devam ettiğini, yakında kamuoyuna açıklama yapılacağını kaydetti.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Eğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştu
İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?
2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…
‘Zafere Doğru’ Ispartalılarla buluşuyor
'EVİNİN SULTANLARI' İLE 'SOKAKLAR BİZİM' PROJESİ
ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!
BAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlar
Vatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacak
Isparta'da Cumhuriyet Coşkusu Akşam da Devam Etti
Fener Alayında Cumhuriyet coşkusu caddelere sığmadı
Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan
Isparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Vergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenler
Isparta'da dağcılarımızdan Cumhuriyet Tırmanışı
Ispartaspor'da Dobi Hasan Dönemi
Anlamlı temel atmaya, anlamlı açılış tarihi
Tabakhane Cami avlusu için duygusal yıkım
Isparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Meclis'e sunuldu! Vergide yeni dönem başlıyor! Kim ne kadar ödeyecek?
Çitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecek
Rektör Çarıkçı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Isparta'da Çelenk Sunma Töreninde Ethem Amcadan Şiir Sürprizi
Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
Isparta'da Huzur ve Güven uygulamasında yakalandılar
Isparta'da Gölcük Tabiat Parkında Doğa Şöleni etkinliği
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

GÖLLER EKSPRESİ ISPARTA TREN GARI'NA GELDİGÖLLER EKSPRESİ ISPARTA TREN GARI'NA GELDİ25 Ekim 2019
ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ AÇILDIASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ AÇILDI26 Ekim 2019
İDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU BAŞLADI...ETNİK OTANTİK VE ORGANİKİDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU BAŞLADI...ETNİK OTANTİK VE ORGANİK25 Ekim 2019
"Göller Ekspresi konforlu ve güvenli alt yapısıyla hizmet vermeye devam edecek""Göller Ekspresi konforlu ve güvenli alt yapısıyla hizmet vermeye devam edecek"25 Ekim 2019
Isparta'da trafik kazası: sürücü öldüIsparta'da trafik kazası: sürücü öldü27 Ekim 2019
ISPARTA ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ ISPARTA ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ 24 Ekim 2019
TÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM FIRSATLARITÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM FIRSATLARI25 Ekim 2019
Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardıOtomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı24 Ekim 2019
Saatler geri alındı mı, şu an saat kaç? Bakanlık'tan açıklama geldiSaatler geri alındı mı, şu an saat kaç? Bakanlık'tan açıklama geldi27 Ekim 2019
YÖREKS Fuarı Görkemli Bir Törenle Açıldı 2019YÖREKS Fuarı Görkemli Bir Törenle Açıldı 201924 Ekim 2019
FİLEDE TED ISPARTA KOLEJİ BAŞARISIFİLEDE TED ISPARTA KOLEJİ BAŞARISI25 Ekim 2019
ASRIN UN PASTA PARTİ BUGÜN AÇILIYOR!ASRIN UN PASTA PARTİ BUGÜN AÇILIYOR!26 Ekim 2019
Isparta'da Huzur ve Güven uygulamasında yakalandılarIsparta'da Huzur ve Güven uygulamasında yakalandılar28 Ekim 2019
Isparta ve Burdur'daki sürücülere önemli uyarıIsparta ve Burdur'daki sürücülere önemli uyarı24 Ekim 2019
Vergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenlerVergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenler29 Ekim 2019
Çitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecekÇitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecek29 Ekim 2019
Isparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet BayramıIsparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı29 Ekim 2019
Isparta'dan kutsal topraklara Umreciler yolcu edildiIsparta'dan kutsal topraklara Umreciler yolcu edildi28 Ekim 2019
Isparta'da Çelenk Sunma Töreninde Ethem Amcadan Şiir SürpriziIsparta'da Çelenk Sunma Töreninde Ethem Amcadan Şiir Sürprizi28 Ekim 2019
Isparta Belediyesi Fener Alayı düzenliyorIsparta Belediyesi Fener Alayı düzenliyor28 Ekim 2019