TFF Başkanı Nihat Özdemir: Türk milletine armağan olsun

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesiyle 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Finalleri'ne katılmayı hak ettiğini ve çok mutlu olduklarını söyledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Türk milletine armağan olsun
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Isparta Düğün Salonları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, ay-yıldızlı ekibin elemelerin 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020'ye gitmeyi garantilediği maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

H Grubu'nda bitime bir maç kala finallere gitmeyi garantilediklerini aktan Özdemir, "Bu mutluluk ölçülemez. Türk milletine armağan olsun. Millilerimiz, ilk maçtan bugüne kadar oynadıkları futbol, yaptıkları mücadele ile bunu hak etti. Bir maçımız kalmasına rağmen gruptan çıkmayı garantiledik. İnşallah Türk Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde de başarılı olacaktır." diye konuştu.

Elde edilen başarıyı Türk milletine hediye ettiklerini dile getiren Nihat Özdemir, "İyi bir jenerasyon yakaladık, iyi bir hocamız var. Hep beraber çok iyi mücadele ediyorlar. Bugün maçın başından sonuna kadar verdikleri mücadele takdire şayan. Hepsini tek tek kutluyorum. Türk milletine armağan olsun. Bu durum milletimizi çok mutlu etti. Oyuncularımız da inanılmaz derecede mutlular. Hepsini kutluyorum. İnşallah yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Özdemir, maç sonunda soyunma odasına inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok mutlu olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, soyunma odasında oyuncularımızı tek tek kutladı, hepsinin elini sıktı, hepsiyle ufak konuşmalar yaptı, bu mutluluğu yaşattıkları için Türk milleti adına bütün futbolculara teşekkür etti. Kendisi de çok mutluydu. Kendisi 2 maçımıza geldi. Andorra ve İzlanda maçlarını izledi. İkisinden de mutlu sonuçla ayrıldık. Hem kendisi mutlu oldu hem de Türk milleti mutlu oldu. Sağ olsun, var olsun."

"Hepimize hayırlı uğurlu olsun"

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Finalleri'ne katılmaya hak kazandığı için çok mutlu olduklarını söyledi.

Servet Yardımcı, ay-yıldızlı ekibin elemelerin 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020'ye gitmeyi garantilediği maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türk Milli Takımı'nın gereken sonucu elde ettiğini dile getiren Yardımcı, "Çok mutluyuz. Gruptan çıkmamız için 1 puan yetiyordu, bunu da aldık. Henüz maçlar bitmedi. Arnavutluk-Fransa maçında her şey olabilir. Grup lideri olma ihtimalimiz yüksek. Milli takım, ülkenin tutunduğu ve sevincinin birleştiği zirve. Hepimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

"Türkiye, çok şeyi hak ediyor"

Spor Genel Müdürü ve TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, üst üste 2 Avrupa Şampiyonası'na katılmanın kendileri için çok büyük mutluluk olduğunu kaydetti.

Geleceğin güzel göründüğünü dile getiren Baykan, "EURO 2016'dan sonra EURO 2020'ye de gitmek büyük bir mutluluk. İnşallah bu turnuva boyunca en başarılı organizasyonların birinde, en başarılı sonucu alacağız. Türkiye, çok şeyi hak ediyor." değerlendirmesini yaptı.

"Güzel bir birliktelik gösterdik"

TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ise A Milli Takım etrafında güzel bir birliktelik olduğunu aktardı.

Ay-yıldızlıların EURO 2020 vizesi almasının Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Düşmez, "El ve gönül birliği ile bu takımı kuranlar, yönetenler, yönetim kurulu, seyirciler, futbol camiamız, seyircilerimiz, ülkemiz ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere güzel bir birliktelik gösterdik. Futbol ailesi çok daha güzel günler görecek." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Stadı'ndaki atmosfere değinen Ali Düşmez, "İnanılmaz bir atmosfer vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız, futbolcularımızı tebrik etti. Güzel günleri ve daha fazlasını özledik, istiyoruz, inşallah olacak." şeklinde görüş belirtti.

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