İSTANBUL - TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı yarın oynanacak Akhisarspor-Eskişehirspor maçıyla başlayacak.
Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 19.00.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'de 8. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)
19 Ekim Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)
16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)
20 Ekim Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor (Aktepe)
16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)
19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)
21 Ekim Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor (Stadı açıklanmadı)