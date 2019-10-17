



İSTANBUL - TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı yarın oynanacak Akhisarspor-Eskişehirspor maçıyla başlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 19.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'de 8. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)

19 Ekim Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)

16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)

20 Ekim Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor (Aktepe)

16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)

19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

21 Ekim Pazartesi:

19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor (Stadı açıklanmadı)



