



İSTANBUL - TFF 1. Lig'de 12. hafta yarın Adanaspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.



5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak haftanın açılış mücadelesinin başlangıç saati 19.00.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:



19.00 Adanaspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)



23 Kasım Cumartesi:



14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor (Vefa)



16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eskişehir Yeni)



19.00 Bursaspor-Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)



24 Kasım Pazar:



14.00 Hatayspor-İstanbulspor (Antakya)



16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)



16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)



19.00 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)



25 Kasım Pazartesi:



19.00 Altınordu-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)











