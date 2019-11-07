İSTANBUL - TFF 1. Lig'de 11. hafta yarın Adana Demirspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.
5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak haftanın açılış mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
9 Kasım Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.30 Giresunspor-Osmanlıspor (Giresun Atatürk)
19.00 Altay-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)
10 Kasım Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)