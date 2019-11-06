Terim, Real Madrid karşısında 'kaybetmekten korkmayan bir takım' istiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Kaybedecek fazla bir şeyimiz yok." dedi.

Terim, Real Madrid karşısında 'kaybetmekten korkmayan bir takım' istiyor
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Isparta Düğün Salonları
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile Galatasaray takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Galatasaray takımının futbolcuları maçın oynanacağı Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı’nda antrenman yaptı. Antrenmanda, takım futbolcusu Christian Luyindama da yer aldı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın akşam deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Kaybedecek fazla bir şeyimiz yok." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesinde Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Terim, "Matematik olarak baktığımızda, kaybedersek Şampiyonlar Ligi değil UEFA Avrupa Ligi tarafına bakmak zorundayız gibi bir tablo var. Kaybedecek fazla bir şeyimiz yok. Ancak tabii bu görüş maçın başından itibaren sahada böyle olmayabilir." şeklinde konuştu.

Fatih Terim, Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadığı için eleştirilebileceğini ama felsefesinin her zaman gol üretmek ve atak oynamak üzerine kurulu olduğunu söyledi.

"Yapmamız gereken çok basit, gol atmamız lazım." diyen Terim, "Biraz daha fazla gol pozisyonu üretmemiz lazım. Kaybetmekten korkmayan bir takım istiyorum. Kaybedersek sorumluluk benim, oyuncuların değil. Ya da burada Real Madrid'e yenilseniz size kim ne diyebilir ki?" değerlendirmesinde bulundu.

Terim, Yuto Nagatomo'nun "hiç akılda olmayan bir sorunu" olduğunu ve yarın forma giyemeyebileceğini belirterek, Real Madrid karşısında sahaya süreceği takımla ilgili 1-2 futbolcuya halen karar vermediğini ifade etti.

Bu arada İspanyol basını, bu sabahki basın toplantısında Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'a olduğu gibi Fatih Terim'e de sadece Gareth Bale ile ilgili sorular sordu.

Real Madrid'de 5 Ekim'den bu yana oynamayan ve İspanyol kulübü tarafından sakat olduğu söylenmesine rağmen Galler Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılan Bale ile ilgili soruların muhatabı olmadığını söyleyen Terim, sıkça gelen sorular karşısında görüşlerini paylaştı.

Bale'in Zidane'a haber vermeden geçen hafta Londra'ya gittiğini hatırlatan bir İspanyol gazeteci, Terim'e "Sizin futbolcunuz aynı şeyi size yapsa ne yaparsınız?" diye sordu.

Galatasaray Teknik Direktörü, "Her teknik adamın bir tavrı, tepkisi vardır. Ben buna karar veremem. Ben çok sert tepki veririm, biri oralı olmaz, diğeri idare etmeye çalışır. Ancak ben, adalet neyi gerektiriyorsa onu uygularım." cevabını verdi.

Terim, "Bale konusunda Real Madrid'de bir sorun olduğu görülüyor. Bunu okuyoruz ve burada da gördük. Ancak bununla ilgili yargıda bulunacak durumda değilim. Ümit ederim Real Madridlilerin hoşlanacağı bir sonuçla sonuçlanır." diye konuştu.

"Real Madrid, Bale ve James'siz daha mı güçsüz?" sorusunu ise Terim, "Real Madrid'in her oyuncusu birbirinden daha değerli. Sahaya sürdüğü 11'in dışında diğer 11 oyuncusu da değerlidir. Kim çıkarsa çıksın benim için tehlikeli ve önemli oyuncudur. Bana göre tüm kadro birbirinden değerli." şeklinde yanıtladı.

"Bale gibi bir futbolcuyu takımınızda görmek ister misiniz?" diye gelen diğer bir soru üzerine ise Terim, "Bale, Galatasaray'da oynasa tabii ki memnum olurum ama ben burada, Real Madrid'in oyuncularıyla ilgili konularda çekimser kalmak istiyorum. Bale'in iyi futbolcu olmasına itirazım yok ama bunun kararını verecek olan teknik adama saygı duymak gerekir. Bu, her takım için böyle. Galatasaray, Juventus, Manchester United'da da böyle. Ancak unutmayalım ki sahaya çıkan 11, en iyi 11'dir." ifadelerini kullandı.

Andone: "Bizim için son maçmış gibi oynamamız lazım"

Diğer yandan basın toplantısında konuşan Galatasaraylı futbolcu Florin Andone, "Bizim için son maçmış gibi oynamamız lazım. Rakibe saygılı ama korkmadan oynamalıyız. Kulübümüz için iyi bir imaj vermeliyiz." dedi.

Dünyanın en güzel stadında, en büyük takımına karşı oynayacaklarını belirten Andone, "Çok zor olacak ama en iyi futbolumuzu oynayıp, 90 dakika koşarsak buradan iyi bir sonuç alabiliriz. Umarım ilk maça göre daha şanslı oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sence Real Madrid'in gol sorunu var mı? Real Madrid'e gol atmak artık daha mı kolay?" sorularına ise Andone, şu cevabı verdi:

"Real Madrid hakkında saygılı olmak lazım. Cristiano'nun gitmesiyle elbette gol alanında güç kaybetti. Ancak Real Madrid'de çok iyi futbolcular var. Real Madrid dünyanın en iyi takımı. Bu konuda çok fazla yorum yapmak istemiyorum."

Basın toplantısının ardından Galatasaray takımı, yarınki maç öncesinde son antrenmanını Santiago Bernabeu Stadı'nda yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda geride kalan 3 hafta sonunda Real Madrid 4 puanla ikinci, Galatasaray ise 1 puanla son sırada bulunuyor.

Avrupa kupaları tarihinde Real Madrid, bu zamana kadar sahasında 4 kez Türk takımları ile karşılaşırken, Santiago Bernabeu Stadı'nda oynadığı tüm maçları kazandı.

Real Madrid, 3 kez Galatasaray, 1 kez de Beşiktaş'ı mağlup etti.

Öte yandan tedavisine İspanya'da devam edilen Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımın Santiago Bernabeu Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanı takip etti.

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