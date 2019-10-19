İSTANBUL - Tekvando Sofya Grand Prix'sinde Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Grand Prix serisinin 3. ayağının ilk gününde, kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, ilk turda Kıbrıs Rum Kesimi'nden Despina Pilavaki'yi, ikinci turda ABD'den Anastasija Zolotic'i, çeyrek finalde Hırvatistan'dan Bruna Vuletic'i yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Güney Kore'den Ahn Reum Lee'ye mağlup olan milli sporcu bronz madalyanın sahibi oldu.

İlgün, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma yolunda önemli puanları da kazandı.

Grand Prix'in ilk gününde 3 sıklette mücadeleler yapılırken 4 Türk sporcu tatamiye çıktı. Milli sporculardan kadınlar 57 kiloda İrem Yaman ile erkekler 68 kiloda Hakan Reçber ve Ferhat Can Kavurat, 2. turda organizasyona veda etti.

Organizasyonun ikinci gününde kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari, +67 kiloda Nafia Kuş ve Sude Bulut ile erkekler +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli tatamiye çıkacak.