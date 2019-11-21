TBB Başkanı Aydın: Kulüplerin borçluluk düzeyi 10 milyar lira düzeyinde

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, "Kulüplerin borçluluk düzeyi toplam 10 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Bu rakamın 6-7 milyar liralık bölümü finansal kesimden alınan borçlardan oluşuyor." dedi.

TBB Başkanı Aydın: Kulüplerin borçluluk düzeyi 10 milyar lira düzeyinde
spor 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, futbol kulüplerine yapılan kredi borcu yapılandırmasına ilişkin, "Kimsenin borcunu silmedik. Kimseye yeni bir şey yükümlendirmedik. Cari piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa, normal neyse onu yapmaya çalıştık." dedi.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen "Futbol Ekonomisi ve Kulüplerin Finansmanı" oturumunda konuşan Aydın, Türkiye'deki futbol kulüplerinin gelirle ilgili bir sorunu olmadığını, sorunun gider yönetimden kaynaklandığını söyledi.

Kulüplerin borçluluk düzeyinin toplam 10 milyar lira düzeyinde bulunduğunu belirten Aydın, bu rakamın 6-7 milyar liralık bölümünün finansal kesimden alınan borçlardan oluştuğunu ifade etti.

Bu konuya el atmamaları halinde kredilendirdikleri, geri almayı düşündükleri parayı alamama durumuyla karşı karşıya kalabileceklerini aktaran Aydın, "Bonservisli futbolcuya edimlerinizi yerine getirmediğinizde hangi sonuç doğacaksa o sonuç doğacaktı. O sonuç, kulübün aktifini ortadan kaldıracaktı. Kulüp ortadan kalkmasın diye biz bir şeyler yapmak zorundaydık. Bir şekilde iş ortağı olmuştuk." diye konuştu.

Aydın, futbol kulüplerinin 12 banka ve 15 faktoring şirketi ile bir şekilde kredi ilişkisi bulunduğunu ve kredilerin tamamının teminata dayalı olduğunu söyledi.

Bazı futbol kulüplerinin faizi bile ödeyemediği bir duruma geldiğini anlatan Aydın, "Kulüplerin nakit akışı bozuk. Maaş/toplam gelir rasyosu absürt. Burada küçük bir eleştirimiz de olsun. Hep yeni hayaller kuruluyor, 'Şunu alalım, bunu da yapalım.' O da bir gider yönetimi..." ifadelerini kullandı.

Aydın, futbol kulüplerinin bankaların birer paydaşı ve futbolun sevilen bir endüstri olduğunu söyledi. Bankacılık sektörü olarak diğer firmalarda bu tarz durumla karşılaşıldığında ne yapılıyorsa aynısının futbol kulüplerine yapıldığını vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"Fakat bu süreci tek başına yönetmenin yeterli olmayacağını anladık. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile hareket etme kararı aldık. Önce sistemin normalleşmesini sağlamak için taraflardan yardım istedik. Tek başına mevcut borcun yapılandırılmasının yetmeyeceğine kanaat getirdik. Bilhassa futbol ailesine olan edimlerin yerine getirilmemesi halinde ülkenin de toplam bilançosunda kayıp, kaçak oluşacaktı. Buna meydan vermemek adına bir bölümü ek krediyle de desteklenmiş şekilde yapılandırmalar yaptık. Bu fotoğrafı görüp de hiçbir şey yapmamak hem bizim hem kulüpler hem de TFF için doğru bir davranış olmazdı."

"Bankalar kulüplere el koyacakmış' şeklindeki haberler asılsız"

Hüseyin Aydın, firmaları yaşatmanın dünyadaki tüm ekonomi yönetimlerinin görevi olduğunu vurguladı.

Kimsenin borcunu silmediklerini belirten Aydın, "Kimseye yeni bir şey yükümlendirmedik. Cari piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa, normal neyse onu yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Aydın, kredilendirmenin kurallarına ilişkin şunları kaydetti:

"İlk yıl yüzde 30'una, 2'nci yıl yüzde 15'ine kadar bir opsiyonel imkan verdik. 2 yıl sadece faiz tahsilatı getirdik. Bu dönem uyum ve entegre dönemi... Herhangi bir kulüp başkanının verdiği parayı geri alma gibi bir durumu olmayacak. Eğer transferler bizim koyduğumuz kurallara uymuyorsa TFF onun için müeyyideler uyguluyor. Puan silme cezası dahil..."

Aydın, "Bankalar kulüplere el koyacakmış" şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

"Fenerbahçe ile görüşmeler devam ediyor"

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, kredilendirdikleri ve son maçı alarak kümede kalacak bir takımın kazanması durumunda taraftarlardan daha fazla sevindiklerini ifade etti.

Kulübün küme düşmesi durumunda para almak için bir yıl bekleyeceklerini aktaran Aydın, "Verdiğimiz para ile oynanan futbolun tartışılması lazım. Bizim tek isteğimiz var; paranın geri gelmesi... Para kazanma işinin de sürekli olmasını istiyoruz. Kendi asli görevimiz belli. Denetimi yapan kurumlar var. Biz onların dışında başka bir şey yapmıyoruz." diye konuştu.

Aydın, şu anda futbol endüstrisinin borçlarının yönetilebilir olduğunu, bunu da bankacılık sektörünün borçları yapılandırarak sağladığını vurguladı.

Geri dönüşünü göremedikleri, hikayesi olmayan bir iş yapmadıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Kendimizi kandırmanın anlamı yok. Dönemeyecekse, işin içinden çıkamayacak bir hal almışsa ona zaten bulaşmıyoruz. 4 büyük kulübümüzden Trabzonspor ile ilk anlaşmayı yaptık. Beşiktaş ile yaptık. Kulüp başkanının değişmesi yapılandırmayı değiştirmiyor. Galatasaray ile yaptık. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz olumlu yönde devam ediyor. Fenerbahçe'nin daha reel ve farklı bir durumu var. Bizim önerdiğimiz gömlek Fenerbahçe'ye uymuyor. Fenerbahçe'nin söylediği de bize uymuyor. Ortak bir noktada buluşacağız. Eli kulağındadır, mutlaka yapacağız.

Anadolu'da Konyaspor ve Kayserispor ile yaptık. Bize gelip de reddettiğimiz olmadı. Ama tereddütlerimiz olanlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Sürekli yönetim değiştiren kulüpler görüyoruz. Futbol Federasyonu'na öneride bulunmak istiyoruz. Süper Lig'in gelirleri çok iyi. Takım 1. Lig'e düşünce gelirleri 8'de bire düşüyor. Süper Lig'deki bir takımın 1. Lig'e düşmesi en korktuğumuz durum. O zaman bu yaptığımız iş çalışmıyor hale geliyor. Para vermek zor bir şey. Eğer imkan dahilindeyse küme düşecek kulüpler için bir yapı kurgularsak iyi olur diye düşünüyorum."

"Kredilerden kültür, eğlence ve spor faaliyetlerine verilenlerin oranı yüzde 0,5"

Hüseyin Aydın, TBB verilerine göre, Türk bankacılık sisteminin toplam kredi hacminin 2 trilyon 600 milyar lira olduğunu anımsatarak, bu kredilerin birçok sektöre olduğu gibi futbola da verildiğini bildirdi.

Toplam kredi hacminin (2,6 trilyon lira) sadece 6 milyar lirasının kulüplere verildiğini aktaran Aydın, "Bu küçük bir rakam değil ancak acayip büyütülüyor. Bu krediyi geçmişte vermişiz. Bunların her biri de geri alınabilecek düzeyde." diye konuştu.

Aydın, 2 trilyon lirayı aşan nakdi kredilerin ağırlıklı olarak yüzde 26'sının imalat, yüzde 16'sının ticaret, yüzde 13'ünün hizmet ve yüzde 5,5'inin tarım sektörünü finanse ettiğini belirterek, "Bu kredilerden kültür, eğlence ve spor faaliyetlerine verilenlerin oranı ise yüzde 0,5 düzeyinde bulunuyor." dedi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiası
Vali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldı
EYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattı
Isparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepkiISPARTA'DA KADINLARDAN, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GÜLEDA CANKEL'İN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ
Üniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyor
Ayhan Usta'dan Isparta'ya yeni şube
Isparta'da sanatseverleri buluşturan sergi açıldı
Güleda'nın okulunda üzüntü yaşanıyor
Isparta'da Türk Süsleme ve Geleneksel El Sanatları Sergisi Açıldı
Isparta Valiliğii'nden Güleda cinayetindeki ihmal iddialarına inceleme
Gramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacak
Milyonlar bu haberi bekliyordu! Bakan resmen açıkladı: Maaşlar artacak
Isparta'da muhteşem sergi... bugün açılıyor...
Isparta'da Engellerini Değil Yeteneklerini Sergilediler
TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyareti
Vali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'nde
Üniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Isparta il sağlık müdürülüğü'nden önemli bilgilendirme
Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!
Isparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldü
Yeni Burdur Tanıtım Filmi ÇıktıYENİ BURDUR TANITIM FİLMİ ÇIKTI
Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı
Isparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatı
Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta yas pastaısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!17 Kasım 2019
Isparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatıIsparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatı18 Kasım 2019
Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulunduIsparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu17 Kasım 2019
Gözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleriGözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleri17 Kasım 2019
Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı18 Kasım 2019
Yeni Burdur Tanıtım Filmi ÇıktıYeni Burdur Tanıtım Filmi Çıktı18 Kasım 2019
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını AçtıIsparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı14 Kasım 2019
Vali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'ndeVali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'nde19 Kasım 2019
Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...17 Kasım 2019
Üniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıÜniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı19 Kasım 2019
Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!19 Kasım 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyaretiIsparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyareti19 Kasım 2019
​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı15 Kasım 2019
Isparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldüIsparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldü19 Kasım 2019
TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!19 Kasım 2019
Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarından çok özel fotoğraflar!Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarından çok özel fotoğraflar!16 Kasım 2019
Isparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepkiIsparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepki20 Kasım 2019
Isparta Tarımının En Prestijli Organizasyonu 15 YaşındaIsparta Tarımının En Prestijli Organizasyonu 15 Yaşında15 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyorÜniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyor20 Kasım 2019
Yöresel ve doğal lezzetler Kolancı Şarküteri'deYöresel ve doğal lezzetler Kolancı Şarküteri'de15 Kasım 2019