MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki voleybol sporcusu Başak Su Bayır, Milli Kadın Voleybol Takımı'nın gelişim kampına davet edildi.

Tarsus Belediyespor Asbaşkanı Hüseyin Torun, kulüp sporcularından Bayır'ın, Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 1-5 Ağustos tarihlerinde Ankara'da yapacağı voleybol gelişim kampına davet edildiğini söyledi.

Torun, 1,77 boyundaki sporcunun başarılı olacağına inandıklarını belirterek, "Başak, gerçekten gelecek vaat eden bir oyuncu. Onun kulübümüzde yetişmiş olması bizleri mutlu ediyor." dedi.

Bayır da milli takımdan gelen davetin kendisini onurlandırdığını ifade ederek, en kısa sürede A Milli Takım forması giymeyi hedeflediğini söyledi.



