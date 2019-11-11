Süper Lig'de kaleler 11 haftada 10 kez şaştı

Ligde geride kalan 11 haftada 10 futbolcu, kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

Süper Lig'de kaleler 11 haftada 10 kez şaştı
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Süper Lig'de geride kalan 11 haftada kaleler 10 kez şaştı.

Hakem raporlarına göre, 2019-2020 sezonunun ilk 11 haftasında 10 futbolcu, kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

Antalyaspor'dan Bahadır Öztürk, Gençlerbirliği'nden Daniel Candeias, MKE Ankaragücü'nden Korcan Çelikay, Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz, İttifak Holding Konyaspor'dan Levan Shengelia, Fenerbahçe'den Serdar Aziz, Çaykur Rizespor'dan Montassar Talbi, Kasımpaşa'dan Veysel Sarı, İstikbal Mobilya Kayserispor'dan Ben Rienstra ve Aymen Abdennour, ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.

Bir haftada 4 gol

Son 3 haftadır ters vuruşla filelerin havalandığı Süper Lig'in, 6. haftasında kaleler 4 kez şaştı.

Beşiktaş'ın deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 yenildiği maçta siyah-beyazlı futbolcu Dorukhan Toköz, topu kendi fileleriyle buluşturarak taraftarlarını üzdü.

İttifak Holding Konyaspor'dan Levan Shengelia, İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique'nin ortasında arka direkte topu şanssız bir şekilde kendi ağlarına gönderdi. Konyaspor, bu golle Kayserispor karşısında 1-0 geriye düşse de sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Süper Lig'de 7 yıl aradan sonra MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanan başkent derbisinde ise ters vuruşla 2 gol kaydedildi.

Koruduğu kaleye gol attı

Başkent derbisinde Gençlerbirliği'nin Portekizli futbolcusu Daniel Candeias, topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarını sarstı ve MKE Ankaragücü taraftarlarını sevindirdi. Bu golle 1-0'lık üstünlüğü yakalayan MKE Ankaragücü, daha sonra İlhan Parlak'la farkı 2'ye çıkardı.

75. dakikada Zargo Toure'nin şutunda direkten dönen top MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay'a çarparak ağlara gitti.

Böylece Korcan, koruduğu kaleye gol atma talihsizliğini yaşadı. Eryaman Stadı'nda oynanan başkent derbisini MKE Ankaragücü, 2-1 kazandı.

Lung topu ıskaladı

İstikbal Mobilya Kayserispor, 9. hafta mücadelesinde deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 4-0 mağlup oldu.

Karşılaşmada, Kayserisporlu futbolcu Ben Rienstra'nın geri pasında kaleci Silviu Lung'un ıskaladığı top ağlara gitti. Bu gol karşılaşmanın skorunu belirledi.

Kaleyi şaşıranlar

Süper Lig'de bu sezon geride kalan 11 haftada kendi kalesine gol atma talihsizliğini yaşayan oyuncular şunlar:

HaftaFutbolcuTakımıMaçSkor2 Bahadır ÖztürkAntalyasporAntalyaspor-Yukatel Denizlispor0-26 Daniel CandeiasGençlerbirliğiMKE Ankaragücü-Gençlerbirliği2-16 Korcan Çelikay
MKE AnkaragücüMKE Ankaragücü-Gençlerbirliği
2-16 Dorukhan ToközBeşiktaşTrabzonspor-Beşiktaş4-16 Levan Shengelia İttifak Holding Konyasporİttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
2-19 Ben Rienstra İstikbal Mobilya KayserisporBtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
4-09 Serdar AzizFenerbahçeFenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor 5-110 Montassar Talbi Çaykur RizesporGalatasaray-Çaykur Rizespor2-010Veysel SarıKasımpaşaKasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor 2-211 Aymen Abdennour İstikbal Mobilya KayserisporGençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor 2-1
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