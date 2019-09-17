İSTANBUL - Süper Lig'de 4. hafta yapılan tek maçla sona erdi.
Ligin 4. haftasının son maçında Fenerbahçe, deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Aytemiz Alanyaspor, 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazandı.
Sezona 4'te 4 yaparak başlayan Alanyaspor, 12 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.Haftanın sonuçları
Ligin 4. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Galatasaray-Kasımpaşa: 1-0
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: 3-2
Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2
MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-4
Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-0
Trabzonspor-Gençlerbirliği: 2-2
Yukatel Denizlispor-Konyaspor: 0-1
Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 3-1Gelecek haftanın programı
Süper Lig'de 5. haftada yapılacak maçların programı şu şekilde:
20 Eylül Cuma:
20.30 Göztepe-Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21 Eylül Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)
20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
22 Eylül Pazar:
14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)
16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
Muhabir: Emrah Oktay