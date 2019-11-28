İSTANBUL - Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçı yarın Gençlerbirliği ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)
30 Kasım Cumartesi:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)
15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)
1 Aralık Pazar:
14.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Yukatel Denizlispor (Kalyon)
16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor (Vodafone Park)