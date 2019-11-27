SİVAS - Süper Lig'de 12. haftayı da lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da yerli oyuncular takıma önemli katkı sağladı.

Sezon başında kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay'ın karşılaşmalarda daha çok yerli oyunculara forma vermesi dikkati çekiyor.

Çalımbay, ligde yerli oyunculara en çok şans tanıyan teknik direktör olarak ön plana çıkıyor.

Yerli oyunculardan Hakan Arslan, Caner Osmanpaşa, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Uğur Çiftçi, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer alırken, son haftalarda genç oyuncu Fatih Aksoy da ilk 11'de forma şansı buluyor.

Sonradan girdiği karşılaşmalarda attığı gollerle dikkati çeken gole dönük orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt da kırmızı-beyazlı ekibin umut veren isimleri arasında yer alıyor.

En çok forma şansı bulanlar

Ligde 12 haftalık periyotta kırmızı-beyazlı ekipte, her maçta ilk 11'de ortalama 6 yerli oyuncu forma şansı buldu.

Sivas temsilcisinde 12 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Hakan Arslan ve Caner Osmanpaşa kırmızı-beyazlı formayı en çok terleten isimler arasında yer alıyor.

Yerli oyunculardan Mert Hakan Yandaş 12 maçta 1001 dakika, Emre Kılınç 10 maçta 888 dakika, Uğur Çiftçi 8 maçta 720 dakika oyunda kaldı.

Sivasspor'da yabancılardan Malili file bekçisi Mamadou Samassa, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo Goiano, Gabonlu defans oyuncusu Aaron Appindangoye, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Andrade ve Malili forvet Mustapha Yatabare, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Appindangoye tüm maçlarda 90 dakika oyunda kalırken, Yatabare 12 maçta 1057 dakika süre aldı. Samassa 12 maçta 1035 dakika, Goiano 11 maçta 990 dakika ve Fernando 12 maçta 626 dakika oyunda kaldı.

Yerlilerden 13, yabancılardan 11 gol

Kırmızı-beyazlı ekibin yerli oyuncuları takıma gollerde de önemli katkı yaptı.

Geride kalan 12 haftalık periyotta rakip fileleri 24 kez havalandırarak ligin en çok gol atan ikinci takımı durumunda bulunan Sivasspor'da yerli oyunculardan Emre Kılınç 4, Erdoğan Yeşilyurt, Mert Hakan Yandaş üçer, Hakan Arslan 2 ve Uğur Çiftçi 1 gol atma başarısı gösterirken, Fernando ve Yatabare dörder gol ve Kone 3 gol attı.

"Kim hak ediyorsa forma onun"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiçbir zaman yerli ve yabancı ayrımı yapmadığını söyledi.

Kim iyiyse ve takıma katkı sağlayacaksa ona forma verdiğini belirten Çalımbay, "Önemli olan takımın menfaati. Kim antrenmanları çok iyi yapıyorsa, kim çalışıyorsa, kim hak ediyorsa forma onun." dedi.