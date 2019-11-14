Seyhan Baraj Gölü durgunsu sporunda cazibe merkezi oldu

Adana'da, iklimsel avantajlarıyla öne çıkan Seyhan Baraj Gölü'ndeki Kayıkhane Tesisleri, durgunsu sporlarında Türkiye'nin önde gelen merkezleri arasında yer alıyor.

Seyhan Baraj Gölü durgunsu sporunda cazibe merkezi oldu
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Adana'daki Seyhan Baraj Gölü, iklimsel avantajları ve yeterli tesis olanaklarını barındırmasından dolayı durgunsu sporlarının cazibe merkezi haline geldi.

Göl kıyısındaki Kayıkhane Tesisleri, birçok ulusal yarışmaya ev sahipliği yapmasının yanı sıra çok sayıda kano ve kürek takımına sağladığı antrenman olanaklarıyla gözde oldu.

Türkiye'nin çoğu yerinde kış şartlarının etkisini göstermeye başladığı kasım-aralık aylarında, Adana'daki güneşli ve rüzgarsız hava, durgunsu sporları için kenti takımların tercih ettiği merkez haline getirdi.

Yaklaşık bir ay önce Muğla Köyceğiz'de yapılan seçmelerin ardından oluşturulan 12 kişilik Türkiye Kano Federasyonu Durgunsu Kano Milli Takımı da antrenörlerinin katılımıyla Kayıkhane Tesisleri'nde kampa girdi.

Aralarında genç milli sporcuların da bulunduğu 12 kano sporcusu, Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda başarılı şekilde temsil etmek için burada idmanlar gerçekleştirdi.

Antrenör Korkmaz: "Hedefimiz tabii ki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları"

Milli takım antrenörlerinden Deniz Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarının Türkiye Kano Federasyonunca "C Gelişim Milli Kampı" olarak adlandırıldığını söyledi.

Mevsimsel avantajları, antrenman ve tesis olanaklarının iyi olması ve yönetimsel sıkıntıların bulunmamasının Adana'yı tercih etme sebepleri arasında yer aldığını belirten Korkmaz, "Sporcularımıza bu şansı ve imkanları verenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Korkmaz, Bursa'dan 5, Adana'dan 4, Muğla, Samsun ve Rize'den birer sporcuyla güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burada yaptığımız kamp çok faydalı oldu. Bu süreçte imkanlar çok iyiydi. Buradakiler bizi destekleyip her türlü kolaylığı sağladı. Bunun da karşılığını vermek lazım. Sporcularımıza bunları anlatıyoruz. Burada yapacakları dereceler, çalışmalar, bir sonraki testlerin bir değerlendirmesiyle ortak milli takıma yeniden seçilecekler. Faaliyetlerimiz devam ediyor. Hedefimiz tabii ki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları. Ondan sonra da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları. Zaten hedef olmadan bir şey olmaz. Hedeflerimizi büyük tutmamız lazım. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Akıllı: "Yurt dışından takımları da burada ağırlamak istiyoruz"

Kano İl Temsilcisi Harun Akıllı da "Bu dönemde burada milli takımımızı ağırladık, gelecek dönemlerde yurt dışından da takımları burada ağırlamak istiyoruz. Elimizden gelen en güzel misafirperverliği burada sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli takım kampının da çok faydalı geçtiğini aktaran Akıllı, şunları kaydetti:

"Gerçekten Avrupa'da ses getirebilecek sporcularımız var. Bu arkadaşlarımız da çalışmalarına devam ediyor. Biz bu sporcuların, önümüzdeki 2 yıllık süreçte Avrupa'da çok iyi dereceler alacağına inanıyoruz. Bu kampı buraya veren tüm yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kampların da yine burada olmasını diliyoruz."

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