ANTALYA - TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Serik Belediyespor futbolcuları Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere "asker selamı" gönderdi
Ligin 8. Haftasında Sultanbeyli Belediyespor'la kendi evlerinde oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Serik Belediyesporlu futbolcular, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Futbolcular ve teknik heyet, harekata katılan askerlere idman öncesinde asker selamı gönderdi.
Serik Belediyespor, daha sonra İsmail Oğan Stadyumunda teknik direktör Mehmet Şansal nezaretinde hazırlıklarını sürdürdü.