TRABZON - Trabzonspor Kulübünün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bordo-mavili kulübü ziyaret ettiği belirtildi.

Güneş'in, Trabzonspor Kulübünün eski asbaşkanlarından Hayrettin Hacısalihoğlu ve eski yöneticisi Süleyman Atal ile kulübe geldiği aktarılan açıklamada, "Kulübümüze gelen Güneş, genel sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, sağlık kurulu başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbol şube sorumlumuz Özer Bayraktar, teknik direktörümüz Ünal Karaman ve yönetim kurulu danışmanımız Ali Kemal Denizci ile görüştü, başarı dileklerinde bulundu." denildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şenol Güneş, şunları kaydetti:

"Takım iyi gidiyor, tebrik ediyorum. Doğru işler yapılıyor, sonuçlar da bu doğru işleri destekliyor. Hep deriz ya, 'Bir takım yaptığınız zaman kadronu herkes sayabiliyorsa o iyi iş yaptığını gösterir' diye. O yüzden Trabzonspor'da şimdi iyi işler yapılıyor. Diğer takımlardan iyi olduğuna göre bir moral ve güven olması gerekiyor. Bunun ekonomik tarafı da var, saha tarafı da var. Saha içine baktığımızda takım oyunu ve uyumu, diğer ilişkiler dışarıya da iyi mesajlar veriyor. Sadece Trabzonspor için değil, kamuoyunda da örnek olarak algılanıyor. Trabzonspor iyi işler yapıyor, iyi izlenim bırakıyor, bunlar güzel gelişmeler."

Güneş, küçülerek netice alınmaya başlandığını, bunların da doğru işler olduğunu belirterek, "Bunda Ünal Karaman'ın da yönetim kurulunun da çalışanların da şehrin de katkısı var. Bunu şehre iyi anlatmak lazım. Önemli olan şampiyon olsan da olmasan da aynı yolda gitmek. Eğer doğru bir yolsa ki bu doğru bir yol, bu yolda gitmelisin. Son iki dönemde bir temel atıldı, bu temel de oturdu ama bunun gelişimi bir yılda, iki yılda olmaz. Zor ama yapılabilir. Tekrar başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Karaman: Daha çok yolumuz var

Açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman'ın da şu görüşleri aktarıldı:

"Geçtiğimiz yıl önemli bir eşiği aştık. Bu yıl sakatlıklar biraz bizi zorladı. İlk haftalara baktığımızda diğer takımlar bizi ilgilendirmiyor ama iki üç maçta, daha iyi sonuçlar alabilirdik. Gençlerbirliği ve Sivasspor karşılaşmaları Ekuban'ın, Abdülkadir Ömür'ün oynayacağı müsabakalardı. İyi mi oldu, kötü mü oldu, başka bir konu. Yerine gelen oyuncu daha çok çaba sarf etti, onları kazanma adına olumlu oldu. Daha çok yolumuz var. Şehrimizin, kulübümüzün daha çok yolu var. Geçen senenin başından beri çok özverili bir duruş var. İyi dilekleriniz ve güzel düşünceleriniz için teşekkür ediyorum."

Muhabir: Meltem Yılmaz



