Şenol Güneş: Takım üstünlüğü sahada sürprize izin vermedi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş, Andorra karşısında alınan 2-0'lık galibiyet için, "Oyuncuların bireysel üstünlüğü ve takım üstünlüğü sahada sürprize izin vermedi." dedi.

Şenol Güneş: Takım üstünlüğü sahada sürprize izin vermedi
spor 0
Isparta Düğün Salonları

ANDORRA LA VELLA - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 yenen A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güneş, Andorra maçıyla ilgili, "Oyuncuların bireysel üstünlüğü ve takım üstünlüğü sahada sürprize izin vermedi. Maçın tamamında oyuna hakimdik. Daha da zorlayabilirdik ama gerek yoktu." diye konuştu.

"Gelişime açık bir kadromuz var"

"Bu çocuklar yeni. Daha henüz işin başındayız ama memnunuz." diyen Güneş, "Gelişime açık bir kadromuz var. Görevlerini iyi yapıyorlar. Şu anda bir şikayetimiz yok." görüşünü paylaştı.

Güneş, "Avrupa Şampiyonası için kadro oluşturmakta güçlük çekeceğinizi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Ülkemize kutsal bir görevle hizmet etmek istedik. Avrupa Şampiyonası'nda 23 kişilik kadromuz olacak. Bu bir rekabettir. Ama şunu bilmeliler ki Avrupa Şampiyonası ile herşey bitmeyecek. Bunun ötesinde de maçlar var. Bu çocuklar 2-3 Avrupa Şampiyonası görebilirler. Bizim için önce turnuvada başarılı olmak lazım. Herşey ortada. Rekabet kaliteyi ve başarıyı getirir. Takımı büyüten her oyuncunun bizim başımızın üzerinde yeri var. Eski yeni fark etmez."

"Ben hep kendimi hazır tutmaya çalıştım"

Bu arada milli forma ile ilk gollerini atan 22 yaşındaki Enes Ünal da "Ben hep kendimi hazır tutmaya çalıştım. Sonunda da güzel oldu. Oynayıp oynamamam hiç sıkıntı değil. Buraya gelip takıma en iyi şekilde yardım etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Milli formayı giymek gurur vericiydi"

İlk defa milli formayı giyen ve ilk 11'de sahaya çıkan Ahmed Kutucu da "Milli formayı giymek gurur vericiydi. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Benim için güzel bir maçtı." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, takım ve taraftar olarak gerçekten mükemmel uyum içinde"

Andorra Milli Takım Teknik Direktörü Jesus Alvarez de "Türkiye, takım ve taraftar olarak gerçekten mükemmel bir uyum içinde. Bu birliktelik sahaya çok iyi yansıyor. Avrupa Şampiyonası'nda bu faktörün Türkiye için çok önemli olacağını düşünüyorum. Ayrıca Türkiye'nin teknik kalitesi çok yüksek oyuncuları olduğunu da unutmamak lazım." şeklinde konuştu.

Milli Takım kafilesi maç sonrası Andorra'dan ayrıldı

Öte yandan, karşılaşmanın ardından A Milli Takım kafilesi otobüsle Barselona'ya doğru yola çıktı.

Avrupa'daki takımlarda forma giyen futbolcuların kulüplerinin olduğu kentlere gitmek üzere Barselona'da kafileden ayrılacağı, diğerlerinin ise Türkiye'ye gideceği öğrenildi.

Teknik direktör Şenol Güneş ise 19 Kasım'da Andorra ile karşılaşacak Ümit Milli Takım'ın maçını izlemek için Andorra la Vella'da kaldı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatı
Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!
Gözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleri
Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu
Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...
Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Isparta'da başladı
Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarından çok özel fotoğraflar!
Isparta'da Biyonik El Geliştirildi
Isparta Valisi Seymenoğlu, Keçiborlu'da
Yöresel ve doğal lezzetler Kolancı Şarküteri'de
​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı
Isparta Tarımının En Prestijli Organizasyonu 15 YaşındaISPARTA TARIMININ EN PRESTİJLİ ORGANİZASYONU 15 YAŞINDA
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...
Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!
İZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecek
Isparta'da ​Kadınlar Emeklerini Kazanca Çevirebilecek
Isparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar Yükseliyor
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Isparta'da
Bitkisel Üretim Desteklemeleri Tebliği Yayınlandı
Dikkat! Isparta'da göllerde kerevit av yasağı başladı
Erdoğan imzaladı: Sözleşmeli personellerle ilgili yeni düzenleme! Yeniden hizmete alınacak
Isparta'da 400.326 Dekar Tarım Arazisi Sulandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini YenilediÖnder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi12 Kasım 2019
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını AçtıIsparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı14 Kasım 2019
Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulunduIsparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu17 Kasım 2019
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla BuluştuYalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...14 Kasım 2019
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR… GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…12 Kasım 2019
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildiIsparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi11 Kasım 2019
Ispartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildiIspartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildi11 Kasım 2019
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDAKIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA13 Kasım 2019
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldıSpor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı13 Kasım 2019
Burdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandıBurdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandı12 Kasım 2019
Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!14 Kasım 2019
e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!12 Kasım 2019
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor12 Kasım 2019
Aranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladıAranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladı12 Kasım 2019
Isparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar YükseliyorIsparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar Yükseliyor14 Kasım 2019
Keçiborlu'da Fidanlar Toprakla BuluştuKeçiborlu'da Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019
İZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecekİZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecek14 Kasım 2019
Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...17 Kasım 2019
​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı15 Kasım 2019