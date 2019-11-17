Şenol Güneş: Saha ve hava koşullarını dikkate alarak kazanmaya çalışacağız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra ile yapacakları maça ilişkin "Saha ve hava koşullarını dikkate alarak kazanmaya çalışacağız." dedi.

Şenol Güneş: Saha ve hava koşullarını dikkate alarak kazanmaya çalışacağız
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Isparta Düğün Salonları

ANDORRA LA VELLA - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda deplasmanda Andorra'yla karşılaşacak A Milli Takım'da, teknik direktör Güneş ve milli futbolcu Enes Ünal, maçın oynanacağı Ulusal Stadyum'da düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

Andorra'nın çok faul yapan, agresif bir takım olduğunu belirten Güneş, "Andorra küçük bir ülke ama iyi bir takım çıkardılar ve ilk defa sonunculuktan çıkmaya çalışıyorlar. Arnavutluk deplasmanından puanla dönmeleri morallerini yükseltti. İlk maçta bize karşı da iyi oynadılar. Ciddiye alınacak bir rakip. Saha ve hava koşullarını dikkate alarak kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.

A Milli Takım'da "gol sorunu olduğu" görüşüne katılmayan Güneş, "Biz takım oyunu oynamaya ve maçlarda rakibe göre futbol oynamaya çalıştık; çok gol atmak ya da atmamak için değil. Bu yönde çok da büyük mesafe katettik. Takım olarak birlikte savunma ve hücum yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de A Milli Takım ile ilgili algıyı değiştirmeye çalıştıkları kaydeden Güneş, "Ben Beşiktaş'ta iken Riva'ya gidiyor mu diye gazeteciler beni ajan gibi takip ediyorlardı. Sanki gizli bir şey yapıyoruz. Oysa milli takım askerlik seferberlik emri gibidir." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'la ilgili konularda ülke olarak birlikte düşünüp tartışıp, çalışmak gerektiğini, bunun da kısmen yapıldığını aktaran Güneş, "Ama daha yeterli değil. Tüm katmanların katıldığı bir beyin fırtınası yapabilirsek o zaman futbol kültürü de yaratabiliriz. Öteki türlü duygularla olur. Milli takımı her şeyin üzerinde kabul etmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Medyada "Şenol Güneş İzlanda maçından korktu" şeklinde yapılan yorumları da eleştiren tecrübeli teknik direktör, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben korkağın tekiyim zaten, korkarak buraya geldim! Ben hiçbir şeyden korkmadım. Hayatta en büyük özelliğim cesaretimdir ama bunu hiçbir zaman delice kullanmadım. Akıllıca hareket ettim. Ama şunu söyleyebilirim. Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilemeyi Andorra maçından önce bitirmek gerekiyordu. Ondan dolayı evet İzlanda'dan korkuyordum. Ben İzlanda maçında 0-0'ı istiyordum. Olağanüstü bir maç oynadık. Oyunum kaybetmemek üzerineydi. Kazansak iyi olurdu ama kaybetseydik Andorra maçına stresli çıkardık, oysa bugün rahatız. İzlanda maçından dolayı üzülenler üzülsün. Sevinenler çoğunlukta ve biz sevinenlerle birlikte sevinmeye devam ederiz."

Güneş, İzlanda'ya karşı "olağanüstü zor bir maç oynadıklarını" bu yüzden bazı futbolcularını dinlendirerek kadroya almadığını ve genç futbolcuları çağırdığını aktararak, "Andorra'daki saha suni çim ve çok ciddi sıcaklık farkı var. Burada daha dinamik bir takım oynatmak için böyle bir tercih yaptım." dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü, "Avrupa Şampiyonası'nda, rakibin özelliklerini de dikkate alarak, kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Avrupa Şampiyonası'na katılmak bir hayalle birlikte hepimizin beklediği bir adımdı." diyen Güneş, şampiyonada, fair play başta olmak üzere Türkiye'nin futbolu, taraftarı ve yöneticisiyle birlikte ön yargıları yıkacak bir şekilde kendisini göstermesini arzuladıklarını kaydetti.

Güneş, "Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlar bizim için bir vitrindir. Bize yapılan haksızlığı dile getirmeden bize hak versinler istiyoruz. Dünya Şampiyonası'nda 3. olduğumuzda diğer yandan fair playde birinci biz olmuştuk." şeklinde görüş belirtti.

İlk hedefinin Avrupa Şampiyonası'nı iyi geçirmek olduğunu aktaran Şenol Güneş, "Sonra Dünya Kupası'na katılmak ve ardından finali oynamak istiyorum. Ama finali oynamak, bırakmak demek değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş ayrıca, milli takım olarak mart ayında en iyi takımların olacağı bir turnuvaya katılmayı düşündüklerini ve bu yönde temaslarda bulunduklarını ifade etti.

Emre Belözoğlu'nun kendisini Dünya Kupası'nda gösterdiğini şimdi de Avrupa Şampiyonası'nda yeni Türk futbolcuların öne çıkmasını beklediğini kaydeden Güneş, "Emre Belözoğlu, Dünya Kupası'nda ses getirdi. İnşallah Enes de Avrupa'da ses getirir." diye konuştu.

Şenol Güneş, maçtan sonra hemen Türkiye'ye dönmeyerek Andorra'da kalacağını ve Ümit Milli Takım'ın maçını da izleyeceğini söyledi.

Enes Ünal: "Çok daha iyi yerlere geleceğiz"

Milli futbolcu Enes Ünal, "Andorra gerçekten disiplinli bir takım. Futbolun doğrularını yapan bir takım ve bu tip takımlara karşı her zaman dikkatli oynamak gerekir." diye konuştu.

Enes, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilemelerine ilişkin "Mutluluk ve gurur verici ama henüz yolun başlangıcı. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Milli formayı giymeyi her futbolcu gibi kendisinin de istediğini vurgulayan Enes, "Benim için en önemli şey sağlıklı olmak ve sahada oynayabileceğimi hocama göstermek. Milli takıma hiçbir beklenti olmadan geliyorum. Ben her zaman inanmaya devam edeceğim ve şans verildiğinde elimden geleni yapacağım." şeklinde konuştu.

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