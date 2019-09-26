Semih Erden: Yabancı kuralı milli takım için dezavantaj oluşturuyor

Pınar Karşıyakalı basketbolcu Erden, "Yabancı kuralının ardından Türk basketbolcular istedikleri süreleri bulamıyorlar. Bu da bize milli takım için dezavantaj oluşturuyor." dedi.

Semih Erden: Yabancı kuralı milli takım için dezavantaj oluşturuyor
spor 0
Isparta Düğün Salonları

İZMİR - Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın milli basketbolcusu Semih Erden, "Yabancı kuralının ardından Türk basketbolcular istedikleri süreleri bulamıyorlar. Bu da bize milli takım için dezavantaj oluşturuyor." dedi.

Semih Erden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu ay-yıldız olduğu zaman duyguların çok farklı olduğunu, Dünya Kupası'na çok iyi hazırlanmalarına rağmen istedikleri sonucu elde edemediklerini söyledi.

Japonya ve ABD maçlarındaki performans ve mücadelelerinin herkes tarafından alkışlandığını belirten Semih Erden, "ABD'ye karşı kaybettiğimiz maç bizi çok yıprattı. Bunun dezavantajını yaşadık. Kazansaydık, farklı yerlerde olacaktık ama sonuçta nasipte bu varmış. Bu bize çok ağır bir tecrübe olarak döndü." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu, milli takımda kendisinin yerine girecek oyuncu sayısının az olduğunu, bunlardan biri olan Sertaç Şanlı'nın Anadolu Efes'te fazla süre alamadığını kaydetti. Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımı'nda kendi ekiplerinde düzenli süre alan 3-4 kişinin olduğunu kaydeden Semih Erden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yabancı kuralının ardından Türk basketbolcular istedikleri süreleri bulamıyorlar. Bu da bize milli takım için dezavantaj oluşturuyor. Çünkü karşımızda ülkelerin en iyi oyuncuları takımda oynama şansı buluyor. Bizde maalesef o 3-4 isim dışındakiler kendi takımlarında fazla süre alamıyor. Uzun oyuncu pozisyonunda bir açık var ama alttan gelen yeni jenerasyon da var. Uzun vadede sonuçta takım değişiyor. Ben de yaş olarak, en tecrübeli milli takım kaptanı olarak bir yerde devredeceğim bayrağı."

"Genç oyuncuların süre alabilecekleri kulüplerde oynamaları gerekiyor"

Semih Erden, genç oyuncuların basketbola daha sıkı sarılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Oyuncu var ama o potansiyeli çıkarmak için oynamak, süre almak gerekiyor. O yüzden takımları iyi belirlemek gerekiyor. Benim tavsiyem genç isimlerin belli isim yapmış kulüplerde değil de süre alabilecekleri kulüplerde oynamaları."

Gayet iyi ve sağlıklı olduğunu, kendisine iyi baktığını belirten Semih Erden, "Oynayabildiğim kadar oynayacağım, bırakmayı düşünmüyorum. Ne zaman yapamayacağımı anladığım gün veyahut Allah çok ciddi sakatlık vermesin ama sakatlanırsam bırakırım." diye konuştu.

"Çok kısa zamanda adımızdan söz ettireceğiz"

Milli basketbolcu, Pınar Karşıyaka'da forma giyeceği için çok heyecanlı olduğunu, yıllardır Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda rakip bile olsa oynamayı sevdiğini söyledi.

Herkes için hayırlı bir sezon olmasını dileyen Semih Erden, "Karşıyaka, hedefleri yüksek bir takım gerek antrenörü gerekse idari ekibiyle. Yapılan transferler de zaten ona göre. Takım olarak daha yeni bir oluşumuz ama çok kısa zamanda adımızdan söz ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Semih Erden, takımla iki haftadır birlikte çalıştıklarını, aile ortamının olduğunu belirterek, bunun kendileri için bir avantaj olduğunu söyledi.

Basketbol Süper Lig'in her zaman kaliteli olduğunu kaydeden Semih Erden, şöyle konuştu:

"Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko yaptığı transferler ve bütçe anlamında gerçekten bunu kanıtlıyor. Bütçe sahada oynamıyor, kağıt üzerinde olan isimler önemli değil, sahada yaptığın iş önemli. Biz de avantajımızı çok iyi kullanıp bunu lehimize çevirmek istiyoruz. O gücümüz, o potansiyelimiz var. Sadece takımın yeni oluşumuyla beraber kimyayı oturtmamız lazım. İlk maçtan itibaren yavaş yavaş, parça parça bunları işleyeceğiz."

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