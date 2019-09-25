



ANTALYA - 10. Sea To Sky Enduro Yarışları, Antalya'nın Kemer ilçesinde sıralama turlarıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarışların ilk startı, plaj etabındaki sıralama turunda verildi.

Bir ara sağanak altında devam eden sıralama turlarında sporcular, yapay tepeleri suyun içinden geçerek aşmaya çalıştı.

Araç lastikleri, kütük ve kayaların üzerinden geçen sporcular, enduroseverlere seyir zevki yüksek mücadeleler izletti.

Etabı geçmekte zorlanırken kontrollerinden çıkan motosikletleri devrilen bazı sporcular, güç anlar yaşadı. Birçok sporcunun motosikletlerini kaldırmasına, parkurdaki görevliler ve izleyiciler yardım etti.

Bu arada, geçirdikleri kazada sakatlanan sporculara, alanda hazır bekletilen sağlık ekibi müdahalede bulundu.



10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın öğleden sonra Kındıl Çeşme Plajı'nda gerçekleştirilecek 2 kilometrelik ilk etabında, aralarında Graham Jarvis, Wade Young, Mario Roman ve Travis Teasdale gibi sporcuların da yer aldığı 28 ülkeden 260 sporcu mücadele edecek.



Deniz seviyesinde başlayıp 4 gün boyunca orman, kanyon ve dağ etaplarıyla sürecek organizasyon, 28 Eylül Cumartesi günü 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı zirvesinde tamamlanacak.





