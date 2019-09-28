



ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Sea To Sky Enduro Yarışları kapsamında gerçekleştirilen 10. yıl gösterisi ilgi çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen yarışların şov kısmı beğeni kazandı.

İlçede 28 ülkeden 260 sporcunun mücadele ettiği Sea To Sky Enduro Yarışları kapsamında gerçekleştirilen 10. yıl gösterisini çok sayıda kişi ilgiyle izledi.

Motosikletleriyle rampalardan toprak yığınlarının üzerine uçan sporcular, renkli görüntüler oluşturdu. Dört motosikletlinin aynı anda içine girip şov yaptığı "moto kafes" gösterisi ise nefes kesti.

10. Sea To Sky Enduro Yarışları, yarın 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı zirvesinde sona erecek.