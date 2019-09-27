



ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın kanyon etabında dereceye giren sporcular belli oldu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen yarışların üçüncü gün startı, kanyon etabında verildi.

Kesmeboğazı mevkisinden başlayıp, Ovacık, Üçoluk, Gedelme'yi takiben Kesmeboğazı'ndaki bitiş noktasında tamamlanan 35 kilometrelik zorlu kanyon etabı sonunda ilk üçe giren sporcular şöyle sıralandı:

1- Mario Roman (1 saat 30 dakika 14 saniye) (İspanya)

2- Graham Jarvis (1 saat 32 dakika 39 saniye) (İngiltere)

3- Wade Young (1 saat 33 dakika 40 saniye) (Güney Afrika)





Organizasyonda bu yıl plaj ve orman etaplarını birinci tamamlayan, kanyon etabında üçüncü sırada yer alan geçen yılın şampiyonu Güney Afrikalı Wade Young, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok iyi bir etabı daha geride bıraktığını söyledi.

Kanyon etabının orman etabına göre daha zor olduğunu aktaran Young, "Halen yarışın içindeyiz. Yarın dağ etabı var. Dağ etabında kendimi daha iyi hissedeceğim. Elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Etap birincisi İspanyol Mario Roman ise "Etabın başı çok zordu. Teknik bir etaptı, zordu ama yarınki etabı heyecanla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Etabı ikinci sırada bitiren İngiliz Graham Jarvis, "Etapta birkaç düşüş yaşadım, güzel bir gün oldu. Yorucu bir etaptı. Yarın da kazanmak için çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Çek David Cyprian de kanyon etabını sevdiğini, yarın dağdaki parkurda mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

Avustralyalı Tim Coleman ise kanyon etabında ilk 10'a girdiği için mutlu olduğunu, yarın için sabırsızlandığını, Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirdi.

28 ülkeden 260 sporcunun mücadele ettiği 10. Sea To Sky Enduro Yarışları, yarın 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı zirvesinde sona erecek.