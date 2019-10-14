Rusya ve Polonya Avrupa Şampiyonası finallerine katılmayı garantiledi Sekizinci haftanın ilk gününde 4 grupta 9 karşılaşma yapıldı. I Grubu'nda mücadele eden Rusya ile G Grubu'nda Polonya finallere katılmayı garantileyen takımlar oldu.