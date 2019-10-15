Ronaldo milenyum futboluna damga vuruyor

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerinde 700 gole ulaşarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Ronaldo milenyum futboluna damga vuruyor
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Manchester United, Real Madrid ve Juventus'ın yanı sıra Portekiz Milli Takımı'nda sergilediği performansla futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran 34 yaşındaki Ronaldo, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde dün Ukrayna filelerini havalandırdı ve kariyerinde 7. kez "dalya" dedi.

Yaşı ilerledikçe daha skorer bir kimlik kazanan Ronaldo, gol noktalarında durdurulamaz hale geldi. Güçlü fiziği, hızı, tekniği ve başarılı son vuruşlarıyla dikkati çeken Ronaldo, kazandığı kupalar ve kırdığı rekorlarla 2000'li yılların futboluna damga vurdu.

Önünde 5 isim var

Ronaldo, 700 gole ulaşan tarihteki 6. isim oldu. Listenin ilk sırasında 1931-1955 yıllarında 805 gol atan Joef Biscan yer alıyor.

Brezilyalı Romario 772 ve vatandaşı Pele'nin 767 golle Biscan'ı izlediği sıralamada, Macar Ferenc Puskas'ın 746, Alman Gerd Muller'in 735 golü bulunuyor.

En çok gol Real Madrid formasıyla

Cristiano Ronaldo, kariyerinde en fazla golü İspanyol ekibi Real Madrid formasıyla attı.

Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ikişer UEFA Süper Kupa, La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa zaferleri yaşayan Ronaldo, 2009-18 yıllarında başkent ekibinin formasıyla 450 gol kaydetti.

Ronaldo'nun Manchester United'da 118, Sporting Lizbon'da 5, devam eden Juventus kariyerinde 32, Portekiz Milli Takımı'nda ise 95 golü bulunuyor.

Milli takımda 30'undan sonra açıldı

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz'le şampiyonluk sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerinde 30'undan sonra daha iyi bir performans sergiledi.

30 yaşından önce milli formayla 118 maça çıkan ve 52 gol atan yıldız futbolcu, 30 yaşından sonra çıktığı 44 mücadelede ise 43 kez rakip fileleri havalandırdı.

"Devler Ligi"nde tüm zamanların en golcüsü

Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla 164 maçta 127 gol kaydeden Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcüsü konumunda bulunuyor.

Ronaldo'yu 137 maçta 112 gol bulan Barcelona'dan Messi takip ediyor.

Bir sezonda en çok gol atan Ronaldo

Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor.

Listenin 2. sırasında da 2015-2016 sezonundaki 16 gollük performansıyla yine Ronaldo yer alıyor.

7 kez "kral" oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol krallığı yaşayan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu.

1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda, Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, 7 defa gol kralı olmayı başardı. Tecrübeli futbolcu, Manchester United'da 2007-2008, Real Madrid'de 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında gol krallığı yaşadı.

Altın Top koleksiyonu

Manchester United'da bir kez Altın Top ödülü elde eden Ronaldo, Real Madrid'de bu koleksiyonunu geliştirdi.

Yıldız futbolcu, Real Madrid formasıyla 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında da Altın Top ödülü elde ederek tarihe geçti.

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