Roma evinde Cagliari’yi yenemedi

Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakiplerinden Roma, konuk ettiği Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.

Roma evinde Cagliari’yi yenemedi
spor 0
Isparta Düğün Salonları

ROMA - İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 7. haftasında Roma, konuk ettiği Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.

Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan müsabakaya iki takım da dengeli başlarken, 25. dakikada gelişen Cagliari atağında hakem Davide Massa, VAR kararıyla penaltı noktasını gösterdi. 26. dakikada Joa Pedro’nun penaltı atışını gole çevirmesiyle konuk ekip, 1-0 öne geçti.

Bu gole yanıt ev sahibi takımdan 31. dakikada geldi. Gelişen Roma hücumunda Justin Kluivert’ın sağdan ceza sahası içine ortaladığı topu Luca Ceppitelli ters dokunuşla kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarı ev sahibi Roma’nın peş peşe geliştirdiği ataklarla geçti.

Sarı-kırmızılı takım, 89. dakikada Nikola Kalinic ile gol buldu ancak hakem Massa, VAR'dan gelen uyarı sonrasında faul gerekçesiyle golü vermedi. Roma tribünleri bu karara yoğun tepki gösterdi.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken, iki takımda 1'er puan aldı.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Roma, kendi ligi Serie A'daki puanını, bu maçtan aldığı 1 puanla 12'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 5. sırada yer aldı.

Bu arada, maçın sonunda Roma tarafından karşılaşmanın hakemi Massa'ya yoğun tepki gösterilirken, Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca da sert itirazından ötürü maçın hakeminden kırmızı kart gördü.

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