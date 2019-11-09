ANTALYA - Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen ve Antalya'da devam eden Turkish Airlines Open 2019 kapsamında "Golf Klinik" etkinliği düzenlendi.

Turkish Airlines Open 2019 organizasyonun yapıldığı Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübünde gerçekleştirilen Golf Klinik etkinliğine, Antalya'da golf oynayan minik golfçüler ile turnuvada mücadele eden profesyonel golfçülerden Nacho Elvira ve Matthew Southgate katıldı.

Etkinlikte profesyonel golfçüler, etkinliğe katılan golfçülerle yakından ilgilendi ve nasıl vuruş yapılması gerektiği hakkında bilgiler verdi.

Önce kendileri vuruş yaparak miniklere gösteren Nacho Elvira ve Matthew Southgate, sonrasında küçüklere atış yaptırdı.