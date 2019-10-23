ANTALYA - Antalya'da düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (World Winners Cup) Alanya Belediyespor, İran'ın Golsapoosh Yazd takımını 5-4 mağlup etti.

Alanya'da Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen ve 6 kıtadan 22 ülkeden 24 kadın ve erkek plaj futbol takımının katıldığı şampiyonanın üçüncü gününde, kadınlarda 2 erkeklerde 10 karşılaşma yapıldı. Şiddetli yağmur nedeniyle bugüne ertelenen Alanya Belediyespor ile Golsapoosh Yazd arasındaki karşılaşmayı Türk temsilcisi 5-4 kazanmayı başardı.

Şampiyonanın üçüncü gününde oynanan diğer karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Erkekler:



BSC Vybor (Ukrayna): 2 - Rostocker (Almanya): 11, New Team (Belçika): 3 - All Star Club (Tayland): 4, Levante UD (İspanya): 10 - Napoli Patron (Yunanistan): 0, Real Münster (Almanya): 10 - Kebi BSC (Nijerya): 6, Krylia Sovetov (Rusya): 6 - Copenhagen (Danimarka): 3, Atletico Licata (İtalya): 3 - Masafi Al-Wasat (Irak): 6, Golsapoosh Yazd: 5 - Meizhou Hakka (Çin): 8, Shahin Khazar (İran): 7 - Al-Arabi (Kuveyt): 1, Flamengo (Brezilya): 7 - Boca Gdansk (Polonya): 4



Kadınlar:

Lady Grenbach Lodz (Polonya): 10 - Tokyo Lequios Ld (Japonya): 2, Pavia Lokrians (İtalya): 7, Norcal BSC (ABD): 1



Şampiyona 27 Ekim'de oynanacak final maçlarıyla sona erecek.