Okçuluğun parlayan yıldızı: Mete Gazoz

- Erkekler klasik yay dünya sıralamasında 3. basamakta yer alan 20 yaşındaki milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi gözünü zirveye dikti - Milli sporcu Mete Gazoz: "Olimpiyatlara bir numara olarak gitmek istiyorum" - Okçuluk Milli Takıml

Okçuluğun parlayan yıldızı: Mete Gazoz
spor
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Isparta Düğün Salonları


ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Dünyanın en iyi üç okçusundan biri konumunda bulunan milli sporcu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar zirveye çıkmayı hedefliyor.

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli okçular arasına giren Mete Gazoz, 2016 Rio Olimpiyatları'nın ardından kariyerinde başlayan hızlı yükselişini sürdürüyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayağında iki yıl üst üste altın madalya kazanan, Antalya ve Şangay ayaklarında kürsüye çıkan, Avrupa ve dünya rekorları kıran milli okçu, kazandığı başarılarla dünya sıralamasında 3. sıraya yerleşti.

Antalya'da 20-26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2020 Açık Hava Avrupa Şampiyonası ile 21-28 Haziran 2020'de Almanya'nın başkenti Berlin'de organize edilecek Dünya Kupası 3. ayak yarışmalarında 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alacağına inanan Mete Gazoz, hedefini olimpiyatlara dünyanın bir numarası olarak gitme olarak belirledi.


- Mete: "Antalya'daki kota yarışması büyük şans"


Milli sporcu Mete Gazoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın güzel geçtiğini ancak henüz Tokyo Olimpiyatları kotası kota alamadığı için buruk olduğunu dile getirdi.

Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayağında hem takım hem de bireyselde altın madalya kazandıklarını anımsatan Gazoz, "Hava şartlarını doğru şekilde okuyup, ona göre taktiklerimi, atışlarımı değiştirip, şekillendirebiliyorum. Bu da bana avantaj sağlıyor." dedi.

Mete Gazoz, Hollanda'da 10-16 Haziran'da gerçekleştirilen 2019 Açık Hava Dünya Şampiyonası'nda şanssızlık yaşayarak kota alamadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Seneye Antalya'da kendi evimizde kota yarışmasının olması çok büyük bir şans. Burayı bizden daha iyi bilen dünyada hiç kimse yok. Onun için bir şanssızlık olmasına izin vermeyeceğiz. Bir kere yaşadık, nasıl olduğunu öğrendik. Kötü bir yolla da olsa... Artık bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Ayrıca, iki sene üst üste şampiyon olduğum Berlin'de, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın son kota yarışması yapılacak. Bu da bana avantaj sağlıyor. Bu sene Berlin'de takım olarak şampiyon olduk. Orada takım kotası almamız çok büyük bir olasılık. Onun için hazırlıklarımız sürüyor."

Dünya sıralamasında üçüncülüğe çıkmasının her şeyden önce kendisine öz güven verdiğini vurgulayan Mete, "Bu durum tabii ki yarışmalarda bana avantaj sağlıyor. Rakibim de bunu bildiği için zaten 1-0 geride başlıyor. Olimpiyatlara bir numara olarak gitmek istiyorum." diye konuştu.


- Ergin: "Rol model olma yolunda ilerliyor"


Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Mete Gazoz'un günün 8 saatini antrenmanda, geriye kalan zamanını da hem fiziksel hem de zihinsel hazırlıkla geçirdiğini ifade etti.

Sporcusunun hayatının tamamını okçuluğa adadığını anlatan Ergin, şöyle konuştu:

"Mete, okçulukta rol model olma yolunda ilerliyor. Kazandığı madalyalarla, almış olduğu puanlarla, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi sporcularından biri haline geldi. Bu yıl yine iki Avrupa, bir dünya rekoru kırdı. Dünya Kupası yarışmalarında Antalya'da bronz, Berlin'de altın madalya kazandı. Önümüzdeki eylül ayında Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacak Dünya Kupası Finali'nde yarışacak. Yarışmaya da iki numaralı seri başı olarak başlayacak. Bunlar çok önemli başarılar. Bizim için de böyle bir sporcuya sahip olmak çok önemli. İnanıyoruz ki Mete'nin gösterdiği performans, öncelikle milli takımımıza yansıyacak ve erkek takımımızın da göstereceği performansla Türk okçuluğu daha ileri gidecektir."


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