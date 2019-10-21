NBA'de yeni sezon heyecanı

NBA'de 2019-20 sezonu, son şampiyon Toronto Raptors ve yaptıkları transferlerle iddialı konuma gelen Los Angeles takımları Clippers ile Lakers'ın sahaya çıkacağı 2 maçla başlayacak.

NBA'de yeni sezon heyecanı
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Birçok yıldız oyuncunun yeni takımlarının formasıyla boy göstereceği Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2019-20 sezonu, 23 Ekim Çarşamba günü sabaha karşı başlayacak.

Amerika Basketbol Birliği (BAA) adıyla 1946'da başlayan NBA'in 74. sezonunun açılış gününde, 2 maç oynanacak. Yeni sezonun ilk maçında, 2019'da tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanan Toronto Raptors, NBA Draft'ının bir numarası Zion Williamson'ın takımı New Orleans Pelicans'ı ağırlayacak.

Williamson, dizindeki sakatlık yüzünden açılış karşılaşmasını kenardan izleyecek. ABD basını, Pelicans'ın, 13 Ekim'de San Antonio Spurs ile oynanan sezon öncesi maçında sakatlanan 19 yaşındaki yıldız adayını riske etmek istemediğini ve birkaç hafta dinlendireceğini paylaştı.

Aynı gün ayrıca yazın yaptıkları transfer hamleleriyle şampiyonluk favorileri arasına giren Los Angeles takımları Clippers ile Lakers karşılaşacak.

Bu sezon Türkiye Milli Takımı'ndan Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın mücadele edeceği ligin ikinci gününde ise 11 karşılaşma yapılacak. Ersan'ın 12, Cedi ve Furkan'ın ise NBA'deki 3. yılları olacak.

Geçen yılı 13 sayı ve 4,7 ribaunt ortalamalarıyla tamamlayarak dikkatleri üzerine çeken Cedi'nin forma giydiği Cleveland Cavaliers, Orlando Magic deplasmanına gidecek.

Furkan'ın yazın 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı'ndaki önemli rakiplerinden Boston Celtics'i konuk edecek.

Ersan'ın takımı Milwaukee Bucks da üçüncü gün sahaya çıkacak. Geçen sezon 2001'den beri ilk kez konferans finali oynayan Bucks, Houston Rockets'ın konuğu olacak.

Ömer Aşık'ın geleceği belirsiz

2017'nin şubat ayında bağırsak hastalığı Crohn'a yakalanması sonrası yalnızca 18 maç oynayabilen, artrit (eklem iltihabı) sebebiyle de geçen sezonun tamamını kaçıran Ömer Aşık'ın, bir daha sahalara dönüp dönemeyeceği bilinmiyor.

Son olarak NBA yönetimi, Ömer'i geçen sezonun ortasında serbest bırakan Chicago Bulls'un, 33 yaşındaki pivotun kontratının sayılmaması için yaptığı başvuruyu onayladı.

"Şöhretler" Los Angeles'ta buluştu

2016-17 sezonu öncesindeki yayın hakları anlaşmasıyla rekor seviyeye ulaşan "salary cap" (ücret tavanı), bu yıl 101,869 milyondan 109,14 milyon dolara yükseldi. Sözleşmesi sona eren birçok all-star oyuncu bulunmasının da etkisiyle 2019 yazı, önceki yıllarda rastlanmayan transfer hareketliliğine sahne oldu.

Sinema endüstrinin merkezi Hollywood'un bulunduğu Los Angeles kenti, beyaz perdeden sonra parkenin şöhretlerine de ev sahipliği yapacak. Çünkü şehrin NBA'deki temsilcileri Lakers ve Clippers, basketbolun "Şöhretler Kaldırımı"na girebilecek isimleri bir araya getirdi.

3 defa şampiyonluk yaşayan ve 4 kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen LeBron James'i renklerine bağlamasına karşın play-off'lara katılamama serisi 6 yıla çıkan Lakers, yaptığı hamlelerle şampiyonluğun favorileri arasına girdi.

Lakers, kariyerinde 3'er kez NBA ilk 5'ine giren ve blok kralı olan all-star forvet Anthony Davis'in yanı sıra Avery Bradley, DeMarcus Cousins, Dwight Howard, Danny Green, Jared Dudley gibi önemli parçaları da alarak kadrosunu zenginleştirdi.

Kentin diğer takımı Clippers da ligin iki yıldız ismi Kawhi Leonard ile Paul George'u kadrosuna katarak dikkatleri üzerine topladı.

Raptors'ın ilk şampiyonluğuna ulaşmasında başrol oynayan Leonard, 2014'ten sonra 2019'da da final serisinin MVP'si seçildi. George ise geçen sezon 28 sayı, 8,2 ribaunt ve 2,2 top çalmayla üç istatistikte de kariyerinin en yüksek ortalamalarını yakaladı.

Tanıdık isimler farklı formalarla sahada

Brooklyn Nets, kontratları biten yıldız oyuncular Golden State Warriors'tan Kevin Durant ve Boston Celtics'ten Kyrie Irving ile anlaşarak büyük sükse yaptı. Fakat Nets, kariyerinde 2'şer şampiyonluk ve final serisi MVP'si, bir kez de normal sezon MVP'si ödülü kazanan Durant'i alarak aynı zamanda bir kumar oynadı. Çünkü geçen yıl finalin 5. maçında aşil tendonundan sakatlandığı için bu sezonu kaçıracak 31 yaşındaki forvetin, döndüğünde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

Son 5 yılda 3 şampiyonluk kazanan Golden State Warriors, takımdan ayrılan Durant ve sakatlığı yüzünden All-Star arasından önce sahalara dönmesi beklenmeyen Klay Thompson'ın boşluğunu doldurmak için Nets'ten D'Angelo Russell'ı takasla kadrosuna kattı. Bu sezon maçlarını yeni salonu Chase Center'da oynayacak Warriors, Stephen Curry ve Draymond Green'in yanına 2019'da ilk kez all-star seçilen Russell'ı ekleyerek son yıllardaki form grafiğini sürdürmeyi umuyor.

Ligin üst düzey oyun kurucularından Jrue Holiday'in yanına Anthony Davis takasında Lakers'tan gelen Lonzo Ball ile Brandon Ingram'i, draft 1 numarası Zion Williamson'ı, rol oyuncuları Derrick Favors ve J.J. Redick'i ekleyen Pelicans, dikkatle izlenmesi gereken takımlardan.

Normal sezon MVP'si Giannis Antetokounmpo'nun takımı Milwaukee Bucks ile Doğu Konferansı'nda zirve yarışı vermesi beklenen Philadelphia 76ers da boş durmadı. Joel Embiid ve Ben Simmons'ın yanına geçen sezonun ortasında Tobias Harris'i ekleyen 76ers, geçen sene Miami Heat'te kariyer ortalamalarına ulaşan Josh Richardson ve Boston Celtics ile sözleşmesi biten all-star uzun Al Horford'ı renklerine bağladı.

Houston Rockets, 2018'de normal sezon MVP'si seçilen James Harden ile Oklahoma City Thunder'dan eski takım arkadaşı Russell Westbrook'u bir araya getirdi. 2017 normal sezon MVP'si Westbrook, son 3 sezondur "triple double" ortalamaya sahip.

2019 yazında takım değiştiren önemli oyuncular arasında Kemba Walker, Jimmy Butler, Chris Paul ve Mike Conley de yer aldı. Charlotte Hornets'ın sözleşme imzalayıp takas ettiği Walker, Boston Celtics'e, Butler, takasla 76ers'tan Heat'e, Paul, takasla Rockets'tan Thunder'a, Conley ise takasla Memphis Grizzlies'ten Utah Jazz'a gitti.

Önemli tarihler

Bu yıl "NBA Global Games" kapsamında 3 karşılaşma, ABD veya Kanada sınırları dışında yapılacak. 13 Aralık'taki Dallas Mavericks-Detroit Pistons ve 15 Aralık'taki San Antonio Spurs-Phoenix Suns mücadeleleri, Meksika'nın başkenti Mexico City'de oynanacak. Charlotte Hornets ile Milwaukee Bucks, 24 Ocak 2020'de Fransa'nın başkenti Paris'te karşı karşıya gelecek.

NBA All-Star hafta sonu, 15-17 Şubat 2020 tarihlerinde Chicago kentindeki United Center'da gerçekleştirilecek. 69. NBA All-Star maçında, geçen yıl olduğu gibi taraftarlardan en çok oy alan Doğu ve Batı Konferansı'ndan birer oyuncunun seçtiği takımlar karşılaşacak.

30 takımın 82'şer maça çıkacağı normal sezon, 16 Nisan'da sona erecek. 16 takımın katılacağı play-off'lar 19 Nisan, 2020 NBA final serisi ise 4 Haziran'da başlayacak.

NBA'in "en"leri

En fazla şampiyon olan takım:

1. Boston Celtics: 17 kez

2. Los Angeles Lakers: 16

3. Chicago Bulls: 6

Golden State Warriors: 6

En fazla şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncu:

1. Bill Russell (Boston Celtics): 11

2. Sam Jones (Boston Celtics): 10

3. Tom Heinsohn (Boston Celtics): 8

K.C. Jones (Boston Celtics): 8

Tom "Satch" Sanders (Boston Celtics): 8

John Havlicek (Boston Celtics): 8

Aktif isimler arasında en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncu:

LeBron James (Miami Heat/Cleveland Cavaliers), Udonis Haslem (Miami Heat): 3

Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala, Shaun Livingston (Golden State Warriors): 3

Patrick McCaw (Golden State Warriors/Toronto Raptors): 3

Normal sezondaki takım rekorları:

En fazla galibiyet: Golden State Warriors (2015-16) - 73

En fazla mağlubiyet: Philadelphia 76ers (1972-73) - 73

En iyi galibiyet yüzdesi: Golden State Warriors (2015-16) 73-9 (yüzde 89)

En kötü galibiyet yüzdesi: Charlotte Bobcats (2011-12) 7-59 (yüzde 10,6)

En fazla sayı atılan maç: 370 sayı

Detroit Pistons: 186 - Denver Nuggets: 184 (1983'te 3 kez uzatmaya giden karşılaşma, aynı zamanda bir takımın en çok sayı (186) attığı maç olarak da NBA tarihine geçti)

En az sayı atılan maç: 119 sayı

Milwaukee Hawks: 57 - Boston Celtics: 62 (1955)

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