ANTALYA - Dünya Çocuklar Gençler Muaythai Şampiyonasında başarılı olan sporcular, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'nu ziyaret etti.

Antalya'da 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, kategorilerinde dünya şampiyonu olan Eylül Sultan, Zeliha Nur, Dilara Karabağ ile ikinci olan Ayşin Özkılıç ve dördüncü olan Şahan Elmas, İl Müdürü Hacıcaferoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Hacıcaferoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, dünya şampiyonlarını makamında ağırlamaktan onur duyduğunu dile getirdi.

Bu sporcuların Antalya'nın gururu olduğunu dile getiren Hacıcaferoğlu, "Siz sporcuların misyonu çok büyük. Hepiniz bugünün çocukları, yarının geleceği olan yeni nesil için rol model olacaksınız. Nasıl ki Naim Süleymanoğlu bu ülkeye halter branşını tanıtıp sevdirdiyse her birinizin de aynı misyonu aynı ruhla taşıdığına inanıyorum." diye konuştu.

Sporcuları tebrik eden Hacıcaferoğlu, hediye takdim etti.



