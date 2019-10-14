Milli sporculardan Mehmetçik'e moral

Katıldıkları uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza atan milli sporcular, elde ettikleri başarıların ardından Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Milli sporculardan Mehmetçik'e moral
spor 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Türkiye, sporda futboldan cimnastiğe, bokstan golbola kadar çeşitli branşlarda başarılarla dolu bir haftayı geride bıraktı.

Milli sporcuların uluslararası arenada elde ettiği başarılar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla "Barış Pınarı Harekatı"nı yürüten Mehmetçik için de büyük moral oldu.

Ay-yıldızlı sporcuların Mehmetçik'e moral olması için asker selamı vermesi, önce yeşil sahada başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında İstanbul'da Arnavutluk'u 90. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 yendi. Grupta puanını 18'e çıkaran ve liderliğini sürdüren ay-yıldızlılar, EURO 2020'ye katılma yolunda önemli bir avantaj sağladı.

Milli futbolcular, golün ardından Mehmetçik'e asker selamı gönderdi. Diğer branşlarda başarılar elde eden sporcular da asker selamı vererek kazandıkları madalyaları Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e armağan etti.

A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk galibiyetiyle başlayan sportif açıdan olumlu hava, hafta sonu diğer branşlarda da sürdü.

İbrahim Çolak tarihe geçti

Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular, büyük bir başarıya imza attı.

Halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Almanya'da 14.933'lük derecesiyle İstiklal Marşı'nı dinleten milli cimnastikçi, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Şampiyonada paralel aletinde mücadele eden Ahmet Önder ise 14.983 puanla dünya ikinciliğini elde etti.

Ahmet Önder'in de derecesiyle Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda iki madalya kazanma başarısı gösterdi.

Şampiyonada milli sporcular İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Cimnastik Milli Takımı, madalya sıralamasında ise 4. basamakta yer aldı.

Boksta Türkiye rüzgarı

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcular, aldıkları madalyalarla 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi umutları artırdı.

Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 3 milli sporcu, final müsabakasına çıktı.

Busenaz Sürmeneli, 69 kilo finalinde Çinli Liu Yang'ı yenerek altın madalyaya uzandı. Alt yaş kategorilerinde önemli başarıları bulunan 21 yaşındaki Busenaz, kariyerinin ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Yarı finalde 6 dünya şampiyonluğu bulunan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte'yi yenen Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo) ise finalde ev sahibi ülkeden Liliya Aetbaeva'ya mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

81 kiloda mücadele eden Elif Güneri de ikincilik kürsüsüne çıkarken, Türkiye organizasyonu 1 altın ve 2 gümüş madalyayla tamamladı.

Golbolda Avrupa şampiyonluğu

Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı, Almanya'nın Rostock kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli takım, tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye, organizasyonda 2015 yılında birincilik, 2017'de ise ikincilik elde etmişti.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan millilerin, 2018'de de dünya ikinciliği bulunuyor.

Ayhancan Güven ikinci kez şampiyon

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupa Fransa'da ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle Almeras by Martinet takımı adına yarışan 21 yaşındaki milli sporcu, Paul Ricard Pisti'nde koşulan son yarıştan zaferle ayrıldı.

Podyumda İstiklal Marşı'nı dinleten Ayhancan, ikinci şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarı yakaladı.

İşitme engelli judoculardan Avrupa ikinciliği

Belçika'da yapılan İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Erkan Esenboğa ve Abdullah Sevinç'ten oluşan Kata Milli Takımı, gümüş madalya kazandı.

Şampiyonada ayrıca 48 kiloda Rojda Sarıyel ve +100 kiloda Furkan Acar, bronz madalya aldı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?
Isparta’da şüpheli ölüm
Bakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecek
Isparta'daki Köyün kaderi "karanfil"le değişti
ISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Dijital oyunlardaki "İslamofobik mesajları" ortaya çıkarıyorlar
Lezzetli balık menüleriyle Gözde Balık Evi
TED Isparta anaokulu minikleri kışlık hazırlığını yaptı
Trabzon'daki toplantıda Isparta Gülü'ne dikkat çekildi
Isparta dahil 9 ilde FETÖ operasyonu!
Isparta'da anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın öldü
​Vali Seymenoğlu Davraz’da İncelemelerde Bulundu
Isparta'da (TAMP) koordinasyon toplantısı
Isparta'da operasyon! otobüste yakalandı
Eğirdir'de Park ve Bahçeler Kışa Hazırlanıyor
​Rektör Çarıkçı’nın “Barış Pınarı Harekatı” İçin Mesajı
Isparta'da bel ağrıları için önemli bilgilendirme
Isparta Belediyesinden önemli duyuru! ''ihbar edin''
Isparta Belediye Başkanı ''Barış Pınarı'' harekatı mesajı
F Klavye Dünya Şampiyonu SDÜ'ye yerleşti
Isparta'da Fetih Suresi okundu
​Erdoğan'dan ikinci talimat geldi! Milyonlarca çalışana müjde
Atık Piller Çöp Değildir
Isparta'da narkotik operasyon!
4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Önlenebilir körlük nedenlerinde ilk sırayı 'katarakt' alıyorÖnlenebilir körlük nedenlerinde ilk sırayı 'katarakt' alıyor08 Ekim 2019
A Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e destekA Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e destek10 Ekim 2019
Rasulayn'da aşiretler YPG/PKK'ya başkaldırdıRasulayn'da aşiretler YPG/PKK'ya başkaldırdı10 Ekim 2019
'Akıllı kutu' ile can kayıplarının önüne geçilecek'Akıllı kutu' ile can kayıplarının önüne geçilecek08 Ekim 2019
Adanaspor'da Levent Eriş'le yollar ayrıldıAdanaspor'da Levent Eriş'le yollar ayrıldı10 Ekim 2019
Alfa Romeo Giulia performans ödülü aldıAlfa Romeo Giulia performans ödülü aldı11 Ekim 2019
Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!08 Ekim 2019
ISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMEISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME12 Ekim 2019
Bakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecekBakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecek13 Ekim 2019
YPG/PKK'nın Suruç'ta sivillere havanlı saldırısında ölenlerin sayısı 3'e çıktıYPG/PKK'nın Suruç'ta sivillere havanlı saldırısında ölenlerin sayısı 3'e çıktı12 Ekim 2019
Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!08 Ekim 2019
Isparta'da adres değişikliği duyurusu yapıldıIsparta'da adres değişikliği duyurusu yapıldı09 Ekim 2019
4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı09 Ekim 2019
Isparta’da şüpheli ölümIsparta’da şüpheli ölüm13 Ekim 2019
Isparta'da bel ağrıları için önemli bilgilendirmeIsparta'da bel ağrıları için önemli bilgilendirme10 Ekim 2019
Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı YapıldıIsparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı08 Ekim 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttıIsparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttı08 Ekim 2019
Isparta Belediyesinden önemli duyuru! ''ihbar edin''Isparta Belediyesinden önemli duyuru! ''ihbar edin''10 Ekim 2019
BAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADIBAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADI07 Ekim 2019
Ulaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyorUlaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyor07 Ekim 2019