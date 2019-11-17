ANKARA - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda Türkiye'yi 4 sporcu temsil etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan veren turnuvada Halime Yıldız-İlker Tuzcu ikilisi, SL3-SU5 kategorisi karışık çiftler finalinde Fransız Mazur-Noel çiftine 21-16 ve 21-15'lik setlerle 2-0 yenilerek, gümüş madalyada kaldı.

SU5 kategorisi tek erkekler yarı finalinde İlker Tuzcu ise Endonezyalı rakibi Suryo Nugroho'ya 21-15 ve 21-16'lık setlerle 2-0 kaybedince bronz madalyayı Türkiye'ye getirdi.



