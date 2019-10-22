Milli okçu Süleyman Araz'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu

Bir spor dalı olduğunu dahi bilmediği okçulukta başarılar elde eden milli sporcu Süleyman Araz, Avrupa şampiyonluğu istiyor.

Milli okçu Süleyman Araz'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu
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Isparta Düğün Salonları

AKSARAY - Bir spor dalı olduğunu bile bilmediği ve arkadaşına özenerek başladığı, başarısız sonuçlar almasının ardından bıraktığı okçuluk sporunda dünya ikincisi olan milli sporcu Süleyman Araz, Avrupa şampiyonluğuna gözünü dikti.

2011'de, 16 yaşında başladığı okçuluk sporunda bugüne kadar çok sayıda madalya kazanan milli sporcu Araz'ın hedefi, 2020'deki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı boynuna takmak.

Katıldığı bir çok şampiyonada birincilik elde ederek hedefi olan milli takıma kadar yükselen Araz, en son İtalya’nın Napoli şehrinde düzenlenen 2019 Yaz Üniversite Oyunları'nda şampiyon olarak altın madalya kazandı.

24 yaşındaki milli sporcu Araz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okçuluğa başladığı dönemlerde böyle bir sporun olduğunu bilmediğini belirtti.

Okçuluk sporuna bir arkadaşına özenerek başladığını söyleyen Süleyman Araz, spor sayesinde bu sene Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nden de mezun olduğunu vurguladı.

"Arkadaşım sayesinde tanıştım bu sporla, merak ettim. 3 aylık yaz tatilinde bu sporu yapmak istedim. O şekilde bu spora başladım. Başladığımda okçuluğa dair bir bilgim ve hedefim yoktu. Bugünleri görebileceğimi, milli takıma gireceğimi hiç düşünmemiştim." değerlendirmesinde bulunan Araz, "Okçuluk sporuyla tanışıp ilerlemeler kaydettikten sonra kendime koyduğum hedef, milli takımdı. Takıma girmeyi çok istiyordum. Bunu gönülden istediğim için de çok çalıştım. Bu yıl milli takıma girdim. 8 yıllık emeğimin karşılığını dünyada ve Türkiye'deki yarışmalarda aldığım derecelerle taçlandırdım." dedi.

"Okçuluğu bıraksanız da o sizi bırakmıyor"

Araz, okçuluk sporunu çok zor bir spor dalı olduğundan bahsederek başlangıçtaki 3 aylık dönemde sadece lastik çektiğini bir ayda yay çekmeyi öğrendiğine dikkati çekti.

Ok atmaya başlayınca bu spordan çok zevk almaya başladığına değinen Araz, "Bu sporun beni mutlu ettiğini fark ettim ve böylelikle devam ettim. 2014'te ilk defa milli takım seçme kampına katıldım. 2019'a kadar her yıl katıldım ama kamplardan aldığım sonuçlar pek iyi değildi, bu yüzden okçuluğu bırakmayı bile düşündüm. Hedeflerime ulaşamayacağımı düşündüm ve bırakma kararı aldım. Aradan çok bir zaman geçmeden 2-3 hafta içerisinde geri döndüm. Çünkü, okçuluğu bıraksanız da o sizi bırakmıyor." diye konuştu.

Milli takıma kadar yükselmenin gururunu yaşadığını anlatan Araz, Hollanda'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda takım olarak dünya ikincisi olmalarının ise gurur verici olduğunu dile getirerek, 2019 Yaz Üniversite Oyunları'nda kazandığı birinciliğin ise kariyerinde önemli bir yerde olduğunu vurguladı.

Araz, 2020'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı hedeflediğini, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çok çalıştığını anlattı.

Günlük ortalama 400 civarında ok atarak çalışmalarına devam ettiğine dikkati çeken Araz, başarı için çok çalışmak gerektiğinin farkında olduğunu söyledi.

Antrenör İbrahim Yavuz ise 2011'de tanıştıkları ilk dönemde Süleyman Araz'ın sıkılgan ve içine kapanık biri olduğunu, milli okçunun spor sayesinde bu durumu aştığını vurguladı. Yavuz, sporcusunun bundan sonra katılacağı müsabakalarda başarısını arttıracağından emin olduğunu aktardı.

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