ANKARA - Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası müsabakaları yarın Mersin'de başlayacak.
11 ülkeden 48 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda Türkiye'yi 6 kadın ve 8 erkek sporcu temsil edecek.
Mersin Cimnastik Salonu'nda 1 Eylül Pazar günü sona erecek organizasyonda milli formayı giyecek sporcular ise şöyle:
Erkekler: Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, İbrahim Çolak, Hamza Şamil Yılmaz, Sercan Demir ve Mustafa Arca.
Kadınlar: Nazlı Savranbaşı, Göksu Üçtaş Şanlı, Ezgi Yeşil, Tutya Yılmaz, Yaren Turan ve Demet Mutlu.