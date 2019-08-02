"Merih Demiral kalbinin güzelliğini yaşıyor"

- Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca: "Merih önce çok iyi bir insan, sonra da çok iyi bir futbolcu. Hak ettiği yerde. Kardeşim bizi gururlandırıyor" - "Hocamızın geldiği takım Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Onun hedefi yine orası

"Merih Demiral kalbinin güzelliğini yaşıyor"
spor
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Isparta Düğün Salonları


SALZBURG (AA) - EMRAH OKTAY - Alanyaspor'un milli futbolcusu Efecan Karaca, İtalya temsilcisi Juventus'a transfer olan eski takım arkadaşı Merih Demiral'ın kalbinin güzelliğini yaşadığını söyledi.

Avusturya'nın Salzburg kentinde gerçekleştirilen kampla yeni sezona hazırlanan turuncu-yeşilli takımın milli futbolcusu, AA muhabirine Juventus'a giden eski takım arkadaşı Merih Demiral, yeni sezon hedefleri ve A Milli Takım hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın hak ettiği yerde olduğunu aktaran Efecan, "Merih Demiral kalbinin güzelliğini yaşıyor. Önce çok iyi bir insan, sonra da çok iyi bir futbolcu. Hak ettiği yerde. Kardeşim bizi gururlandırıyor. Orada da devamlı oynayıp Türkiye'yi gururlandıracaktır. Allah yolunu açık etsin." diye konuştu.

Juventus'a gitmesinin ardından Merih ile telefonda konuştuğunu belirten Efecan, "Oralar çok ayrı bir dünya, üst seviye... Merih, oradaki büyük oyuncuların egolarının olmadığını, çok iyi bir ortamın bulunduğunu söyledi. Belki de onlar da o yüzden orada." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'daki genç futbolcuların Avrupa'nın önemli takımlarına transfer olmasıyla ilgili 29 yaşındaki futbolcu, "Merih'e tavsiyede bulunmadım. İşinin gereğini yapıyordur. Bunu yaptığı için de oralarda. Benim haddime de değil böyle bir şey. İnşallah daha iyi de olur. Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, bu isimler çok iyi oyuncular. Ozan, Çağlar ve Merih, belki de gelecek 15 yılın stoperleri. Dünyanın en iyi takımlarında oynuyorlar. Futbolun gereklerini yaptıkları için oralardalar." şeklinde görüş belirtti.


- "Ligi 15. bitirseydik de Sural'ı kaybetmeseydik"


Efecan Karaca, geçen sezon yaşanan trafik kazasında arkadaşları Josef Sural'ın hayatını kaybetmesinin takımı etkilediğini söyledi.

Geride kalan sezonu değerlendiren Alanyasporlu futbolcu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ikinci yarıda iyi bir çıkışımız vardı. Takım olarak gayet iyiydik. UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilirdik. Ancak talihsiz bir olaydan sonra arkadaşımız Sural'ı kaybettik. Tabii bu olaydan sonra kalan maçlarda motivasyonumuz düştü. Belki o olay olmasaydı, arkadaşımız vefat etmeseydi Avrupa Ligi'ne gidebilirdik. Yine de ligi 9. sırada bitirdik. Keşke hiçbir şey olmasaydı, ligi 15. bitirseydik de Sural'ı kaybetmeseydik. Ancak hayatta bunlar maalesef ki var."


- Hedef UEFA Avrupa Ligi


Efecan, yeni sezonda hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etmek olduğunu vurguladı.

Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda yukarılara oynamak istediklerini anlatan Efecan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni sezonda hedeflerimiz üst sıralara oynamak. Türkiye Kupası'nda da gidebildiğimiz noktaya kadar gitmek istiyoruz. Oturmuş bir takımımız var. Kaliteli ayaklarımız var. Erol hocanın söylediklerini şu ana kadar uyguladığımızı düşünüyorum. Tabii ligin başlamasına daha var. Bu sürede teknik direktörümüzün isteklerini daha da iyi yapacağımızı düşünüyorum. Hocamızın geldiği takım Yeni Malatyaspor da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Onun hedefi yine orası. Ayrıca Türkiye Kupası'nda da ilerlemek istiyor. Bizim de hedeflerimiz bu yönde. Taraftarlarımız sabırlı olsun. Hiçbir zaman demedim ama bu kez söylüyorum, inşallah Avrupa Ligi'ne katılırız."


- "Çocukken hep milli takımda oynamanın hayalini kuruyordum"


Gösterdiği performansla A Milli Takım'a çağrılan turuncu-yeşilli futbolcu, çocukluğunda hep ay-yıldızlı formayı giymenin hayalini kurduğunu söyledi.

A Milli Takım'da kalıcı olmak için çok çalışacağını anlatan Efecan, "Çocukken hep milli takımda oynamanın hayalini kuruyordum. Çok şükür ki bunu gerçekleştirdim. Tabii burada önemli olan kalıcı olmak ve bunun için daha çok çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımın 2020 Avrupa Şampiyonası'na gideceğine inandığını dile getiren tecrübeli hücum oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Futbol Takımı'na beni ilk kez Şenol hoca çağırdı. Bu şansı bana verdiği için kendisine teşekkür ederim. Moldova ve Arnavutluk maçlarından itibaren takımın havası değişmişti. Arkadaşlık ortamı harikaydı. Akşam yemeğini birlikte yiyorduk ve bir yere oturup 20 kişi sohbet ediyorduk. Arkadaşlık da takım olmak da budur. Bu da doğal olarak başarıyı getiriyor. Dört maçta üç galibiyet aldık, 9 puan. Bence çok iyi. İzlanda maçı şanssızlık oldu. Havalimanında yaşanan olaylar biraz motivasyonumuzu bozmuştu. Milli takım inşallah 2020 Avrupa Şampiyonası'na gidecektir. Önümüzde Moldova ve Andorra maçları var. Buradan da 6 puan ile çıkarsak şampiyonaya katılacağımızı düşünüyorum."


- "Galatasaray'da önce iyi insan olmayı öğretiyorlar"


Galatasaray altyapısından yetişen Efecan Karaca, büyük takımlarda oynama hedefinin olduğunu dile getirdi.

Kariyerinde hiç pes etmediğini ve sürekli çalıştığını belirten Efecan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray Kulübü altyapısında futbola başladım. O altyapının bana kattığı çok şey var. Orada ilk önce iyi insan olmayı öğretiyorlar. Sonra futbolcu olmayı ve iyi bir karakter olmayı öğretiyorlar. Ben de bu yolda ilerlemeye çalıştım. Ancak tabii ki de iyi bir futbolcu olmak için çok çalışmanız gerek. 29 yaşındayım ve benim hiçbir zaman hedefim bitmedi, pes etmedim. Bu yaşta milli takımı yakaladım. Bunun için pes etmeden daha çok çalışacağım. Büyük takımlarda oynama hedefim var. Ancak öncelikli hayalim milli takım. Sonuçta göğsünüzde o ay-yıldızlı formayı taşımak en önemli şey. Benim için en önemli şey de bu. Zaten hedefiniz biterse futbol hayatınız bitmiş demektir."

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