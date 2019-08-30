Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk: Zorlu bir gruba düştük

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu bir gruba düştüklerini söyledi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk: Zorlu bir gruba düştük
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluş beIN Sports'a yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger ile yer aldıkları J Grubu'nu "Oyuncularla tribün yapıp kura çekimini izledik. Hem Roma hem de Borussia Mönchengladbach, Şampiyonlar Ligi seviyesinde iki takım. Diğer takımı çok tanımıyoruz ama zorlu bir gruba düştük. Burada oynayacaksınız, en kolay dediğiniz grup bazen zor çıkıyor. Zorlu ama heyecanlı maçlar olacak. Bu tür maçları oynamak bizim için güzel olacak." sözleriyle değerlendirdi.

Sezon öncesinde gerçekleştirilen Avusturya kampında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile hazırlık maçı yaptıklarını hatırlatan Buruk, "Hazırlık maçları çok daha farklı. Seyircisiz oynanan, iki takımın da yorgun olduğu, antrenman için oynanan maçlar. Şimdi ise resmi maç, seyirci önünde güzel atmosferde oynanan maçlar olacak. İyi takımlarla oynamak da bazen iyi takımlar için daha kolay oluyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in, bu eşleşmeyle yeniden Başakşehir'e geleceğini de aktaran Okan Buruk, şöyle konuştu:

"Bu kuraya en çok sevinenlerden biri de herhalde Cengiz'dir. Hem onun buraya gelmesi hem de bizim oraya gitmemiz heyecanlı olacak. Aklımdan bir İtalyan takımı çıkar mı diye düşünüyordum. Benim de aklımdan geçen oldu. Bunun heyecanını yaşamak gerekiyor. Yoğun bir maç trafiğine gireceğiz. İşimizin kolay olması için takviyeler yapıyoruz, kadromuzu güçlendirmeye çalışıyoruz. Transferin son günlerinde birkaç takviye daha yapıp takımımızı daha güçlü hale getirmeyi düşünüyoruz. İki kulvara uyacak şekilde kadromuzu genişletmeye çalışıyoruz. Sakatlıktan dönecek oyunularımız da var. En büyük sıkıntı, 22-23 oyuncu UEFA'ya verebiliyorsunuz, kadro derinliğini tam istediğiniz gibi yapamıyorsunuz. Çünkü UEFA'nın sınırlamaları var. Altyapıdan Mahmut'la birlikte 22 oyuncu verebiliriz."

Ligde iki hafta sonunda puanla tanışamadıklarını ancak takımına çok güvendiğinin altını çizen Buruk, hafta sonunda oynayacakları Gençlerbirliği karşılaşmasıyla ilgili olarak ise, "Kendi adımıza istediğimiz başlangıcı yapamadık ama her şeyin de bizim elimizde olduğunu düşünüyoruz. Şanssız maçlar geçirdik, goller kaçırdık, kırmızı kartlar, sakatlıklar... Bunları yenmek de bizim elimizde. Kazanarak yeni bir başlangıca ihtiyacımız var. Milli aradan sonra lig tekrar yoğun bir şekilde başlayacak. Bu araya çok iyi bir şeklide girmemiz gerekiyor. Kazandığımız takdirde bizim için öz güveni yükselen bir durum oluşacak. Oyuncularıma çok güveniyorum, iyi oyuncular ve iyi bir kadromuz var. Şanssızlıklar yaşadık ama tekrar yükselişe geçmek için elimizden geleni yapacağız." yorumunu yaptı.

Muhabir: Hilmi Sever


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