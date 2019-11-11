İSTANBUL - Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşma ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

4. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında, Aydın Karabulut'un pası ile Medipol Başakşehir ceza sahası içerisinde topla buluşan Kitsiou, sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Mert'in parmaklarına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

10. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Caiçara son çizgiye inip altıpas içine yerden pasını gönderdi, Crivelli yakın mesafeden kayarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

12. dakikada ev sahibi takımın atağında sağ kanatta topla buluşan Visca, altıpas önüne yerden sert bir orta yaptı, Gulbrandsen arka direk önünde yakın mesafeden gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

28. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan ve son çizgiye inen Mehmet Sak, altıpas önündeki Faty'ye pasını attı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşunda, top ters direk dibinden auta çıktı.

31. dakikadaki MKE Ankaragücü atağında Faty sağ kanattan arka direğe ortasını yaptı. İlhan Parlak'ın kafa ile indirdiği topla buluşan Orgill, yükseklik kazanan meşin yuvarlağa röveşata yaptı, top az farkla yandan auta gitti.

33. dakikada Orgill ile duvar pası yaparak Medipol Başakşehir ceza sahasına giren İlhan Parlak'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Mert'in ayağına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

49. dakikada MKE Ankaragücü ceza sahası dışında topla buluşan Visca'nın şutunda, kaleci Korcan soluna gelen topa uzandı ve kornere çeldi.

51. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Azubuike, altıpas içine yerden topu gönderdi. Gulbrandsen yakın mesafeden şutunu attı, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

54. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Visca, ceza yayı üzerinden plase vuruşunu yaptı, kaleci Korcan köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

77. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Visca'nın altıpas önüne gönderdiği topa Crivelli gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0.

87. dakikada Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası dışından Aydın Karabulut'un kale içine gönderdiği topa hiçbir oyuncu dokunamadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-1 kazandı.

Medipol Başakşehir, ligde iki hafta sonra kazandı

Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Medipol Başakşehir, iki maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Enzo Crivelli'nin golleriyle sahadan galip ayrılan turuncu-lacivertli ekip, puanını 19'a yükseltti ve lider Demir Grup Sivasspor'un 2 puan gerisinde averajla 5. sırada yer aldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında aynı puana sahip Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Maçtaki tek golünü Aydın Karabulut'la bulan ve üst üste 3. yenilgisini alan MKE Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

Yenilmezlik serisi 9 maça çıktı

Süper Lig'in ilk iki haftasında oynadığı maçları kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, sonrasında oynadığı 9 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Turuncu-lacivertli ekip, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti.

İstanbul ekibi, bu süreçte oynadığı 9 maçta 5 galibiyet alırken, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Enzo Crivelli gollerine devam ediyor

Medipol Başakşehir'in Fransız forveti Enzo Crivelli, MKE Ankaragücü filelerini iki kez havalandırarak, ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Crivelli, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarını 1'er golle geçerken, Gaziantep FK ile deplasmanda oynanan mücadelede iki kez gol sevinci yaşamıştı.