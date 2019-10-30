İSTANBUL - Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda açıklamaları yer alan Alman oyuncu Max Kruse, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray derbisinden önceki seremonide İstiklal Marşı'na eşlik eden 31 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'ye gelmek benim için doğru karardı. Burada 3 ayımı geçirdikten sonra bunu söyleyebilirim. Buraya geldiğimde çok iyi karşılandım. Herkes bana karşı çok iyi davrandı. Artık bu ülkenin bir parçasıyım. Türkiye'nin en büyük kulübünden oynuyorum. Buradaki insanlara saygımı göstermek istedim. Milli marşı öğrenmemin nedeni bu. Bu ülkenin ve burada yaşayan insanların bir parçası olmayı denedim." diye konuştu.

"Burada misafirperverlik Almanya'ya göre daha farklı"

Türkiye'de insanların cana yakın olduğunu aktaran Kruse, "Buradaki insanlar çok iyi. Burada misafirperverlik Almanya'ya göre daha farklı. Almanya'da her şey başından sonuna kadar planlıdır. Burası biraz daha rahat. İnsanları da çok cana yakın." ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nı öğrenmenin kolay olmadığını aktaran sarı-lacivertli futbolcu, "İstiklal Marşı'nı bir önceki milli arada Türkiye'nin maçını izlerken duydum. Odamda 3-4 hafta içinde öğrendim. Zor oldu çünkü yeni bir ülkeye ve dile alışmak hiç kolay değil. Özellikle de milli marşını öğrenmek kolay değil. Denedim ve amacıma ulaştım." şeklinde görüş belirtti.

Kruse, İstiklal Marşı'nı okumasının Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play İcra Kurulu tarafından 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play Ödülleri'ne aday gösterilmesiyle ilgili, "Daha önce böyle bir ödüle layık gösterilmemiştim. Bu kadar büyük bir etki yaratacağını tahmin etmemiştim. Bunu şov için yapmadım. Tabii ki benim için büyük bir onur." değerlendirmesinde bulundu.

Videoda İstiklal Marşı'nın, "Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak." şeklindeki ilk satırını Türkçe söyleyen Max Kruse, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." diyerek açıklamasını tamamladı.