



ADANA - TFF 1. Lig'in 13. haftasında, sahasında Bursaspor'a 3-2 mağlup olan Adanaspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, "Beceriksizlik, egoistlik hepsi bir aradaydı. Son dakikada saçma sapan bir gol yedik. Yapacak bir şey yok." dedi.

İpekoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, antrenörlük hayatında ilk defa bu kadar şanssız bir dönem yaşadığını söyledi.

Bugün ilk defa, düşündükleri kadronun yüzde 70-80'i ile sahaya çıkmak istediklerini ancak maç içinde yine sakatlık problemi yaşadıklarını belirten İpekoğlu, şöyle konuştu:

"Sakatlıklara rağmen ikinci yarıda 5-6 gol pozisyonuna girdik. Bu olumsuzluklara rağmen maçı kazanabilirdik. Beceriksizlik, egoistlik hepsi bir aradaydı. Son dakikada saçma sapan bir gol yedik. Yapacak bir şey yok. Bugün 3 puanı alabilseydik en azından 3-4 basamak yukarı çıkacaktık. Bu da psikolojik olarak bizi olumlu yönde etkileyecekti."





- Koşukavak: "Şampiyonluğa oynayan bir takımız"





Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, bu akşam hedefleri başka iki takımın sahaya çıktığını dile getirdi.

Adanaspor'un puanlara ihtiyacı olduğu için karşılaşmanın zor geçeceğini tahmin ettiklerini aktaran Koşukavak, "Kolay goller yedik ve maç 2-2'ye gelince risk almaya başladık. Fazla oyuncuyla rakibin üstüne gidince geniş alan bıraktık. Kontrataktan birkaç defa tehdit edildik. Şampiyonluğa oynayan bir takımız. Kazandığımız için mutluyuz." ifadesini kullandı.