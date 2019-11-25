ANKARA - TFF 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'a 3-2 yenilen Osmanlıspor'un yardımcı antrenörü Turan İnce, “İlk devre, bu sezonki en kötü oyunumuzu oynadık.” dedi.



İnce, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yenildikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.



Soyunma odasına 3-0 geride girdiklerini hatırlatan İnce, "İlk devre, bu sezonki en kötü oyunumuzu oynadık. O yüzden üzüldük. Oyuncularımız da ilk devre çok kötü oynadıklarının farkındalar. İkinci devre oyuna iyi başladık. Goller de bulduk, berabere de bitebilirdi. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız, ona göre önlemlerimizi alacağız." ifadelerini kullandı.



Son 6 haftada 5 mağlubiyet alan Osmanlıspor'un yardımcı antrenörü İnce, "Osmanlıspor düşme tehlikesi yaşar mı?" sorusuna, "Hayır, yaşamaz. İlerleyen haftalarda bu puanları telafi edeceğiz." yanıtını verdi.



Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ise iki farklı devre izledikleri belirterek, "İlk yarı çok üstün oynadık. 3 gol bulduk, 4-5 gol de bulabilirdik. İkinci yarı istediğimiz hiçbir şey olmadı, kötü oynadık. Sonuçta 3 puan aldığımız için mutluyuz. Takımı tebrik ediyorum. İlk yarıdaki tempoyu, anlayışı 60-70 dakika sürdürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.