



ADANA - TFF 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Boluspor'la golsüz berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, "Üç puan alarak ligde bulunduğumuz konumdan bir an önce uzaklaşma isteğimiz vardı ama olmadı." dedi.

İpekoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç saha maçına 3 puan alma düşüncesiyle çıktıklarını söyledi.

Galibiyete ihtiyaç duyduklarını ve Boluspor karşılaşmasına bu amaçla hazırlandıklarını ifade eden İpekoğlu, şöyle konuştu:

"Üç puan alarak ligde bulunduğumuz konumdan bir an önce uzaklaşma isteğimiz vardı ama olmadı. Galibiyete ulaşmamızı sağlayacak çok pozisyona da girdik ancak sonuçlandıramadık. Takımımızda çok fazla sakat oyuncu var. Bir an önce sakat oyuncuların aramıza katılmasıyla, arzu ettiğimiz galibiyetleri almaya başlarız diye düşünüyorum. Sakat oyuncu sayımız bizi kötü etkiliyor. Bu sorunun en kısa zamanda bitmesini arzu ediyoruz."





- Özköylü: "Sonuç bizim açımızdan memnuniyet verici"





Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, iki takımın da galibiyete ihtiyaç duyduğu bir maça çıktıklarını dile getirdi.

Adanaspor gibi kendilerinin de eksik kadroyla mücadele verdiklerini anlatan Özköylü, "İklim açısından alışık olmadığımız bir ortamdayız. Oyuncularım iyi mücadele etti. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de... İlahi adalet oldu herhalde. Aldığımız bir puandan dolayı memnunuz. Kadro derinliğimiz olmamasına rağmen bu sonucu almak iyi. Ligdeki konumu itibarıyla rakibimiz gibi görünen takımdan deplasmanda 1 puan aldık. Sonuç bizim açımızdan memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.



