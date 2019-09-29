Maçın ardından

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Bu çok güzeldi" - BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Beklediğimiz performansın çok altında oynadık"

Maçın ardından
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Isparta Düğün Salonları


ANTALYA - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 6. haftasında sahalarında 3-0 galip geldikleri BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili, "Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Bu çok güzeldi." dedi.

Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayarak, karşılaşmada çok güzel bir enerjilerinin olduğunu belirtti.

Maçın ilk 15-20 dakikasında saha ve adam paylaşımını iyi yapamadıklarını dile getiren Korkmaz, "Daha sonra oyunun hakimiydik. Golümüz de geldi. İkinci yarı daha aktif oynamaya başladık. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Bu çok güzeldi. Saha içi davranışlar çok olumlu ve pozitifti." diye konuştu.

Karşılaşmada bir gol atan Hakan Özmert'in, iki maçta oynamamasına karşın küsmediğini, kızmadığını ve çok çalıştığını aktaran Korkmaz, "Görev verdik, en iyisini yaptı. Bu çok güzel bir örnek. Şartlar ne olursa olsun, her zaman çalışmak zorundasınız. Olgun yaşıyla bu davranışı göstermesi beni ayrıca mutlu etti." ifadelerini kullandı.


- Yalçın: "Beklediğimiz performansın çok altında oynadık"


BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor'u elde edilen galibiyet ve oynanan futbol nedeniyle tebrik etti.

"Beklediğimiz performansın çok altında oynadık." ifadesini kullanan Yalçın, ilk yarı daha organize, ikinci yarı ise kötü olduklarını belirtti.

Yalçın, 40. dakikada kalelerine gelen ilk şutun gol olmasından dolayı morallerinin bozulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İkinci yarı daha farklı bir oyun beklerken, hiç beklemediğimiz bir oyun ortaya çıktı. Savunma ve mücadele anlamında çok geride kaldık. Beklediğimiz oyun düzenini yapamadık. O yüzden buradan puan almamız mümkün değildi. Gereken dersleri çıkararak, çok çabuk bir şekilde cuma günü oynayacağımız maça hazırlanıp, bunu telafi etmeliyiz."


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