



ADANA - TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altay ile 3-3 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Levent Eriş, "Kaybettiğimiz müsabakalar oluyor ama kazanmaya bu kadar yakınken berabere kalmak bizim adımıza üzücü." dedi.

Eriş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üç kez öne geçmelerine rağmen çok basit şekilde yedikleri goller sonucunda, kazanmayı çok istedikleri maçı berabere bitirdiklerini belirtti.

Zaman zaman hak etmedikleri puan kayıpları yaşadıklarını dile getiren Eriş, "Çok basit hatalardan çok basit goller yedik. Hiç umulmadık pozisyonlar verdik. İnanılmaz bir savunma zaafı yaşıyoruz, pozisyon hataları yapıyoruz. Bu kadar basit hataları yapacak bir takım olmamalıyız. Kaybettiğimiz müsabakalar oluyor ama kazanmaya bu kadar yakınken berabere kalmak bizim adımıza üzücü." diye konuştu.

Eriş, Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar'ın, maçın son anlarında sakatlanan Eze'nin değişiklik hakları bitmesi nedeniyle sık sık oyuna girip çıkmasını, zaman kazanmaya dönük bir hareket olarak yorumladığının aktarılması üzerine, şunları söyledi:

"Kişinin fikri neyse zikri de odur. Bazı arkadaşlar yolun daha çok başında. Hadlerini bilecekler. Bizim beraberliğe sevindiğimizi falan mı düşünüyorlar? Yani bizim beraberliğe oynayıp da Eze'yi içeri attığımızı falan mı düşünüyorlar? Hayır. Kendisini oyuna soktuk, ondan sonra oynayamayacağını gördük. Defalarca çıkması için ikaz ettik. Hatta oynamasın, çıksın, 10 kişi devam edelim diye ilk tepki veren benim. Herkes haddini bilecek. Berabere kaldığına dua etsin. Henüz dün başladılar bu işe. Konuşmalarına dikkat etsinler. Kınıyorum."





- Karafırtınalar: "





Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, son dönemde oynadıkları çok ilginç maçlara bir yenisinin eklendiğini belirtti.

"Üç kez geri düştük ve beraberliği yakaladık. Deplasmanda 3 gol atıp berabere kalmak çok manidar." şeklinde konuşan Karafırtınalar, şunları söyledi:

"Oyunun baştan sona hakimiyeti bizdeydi. Rakip, kalemize gelmeden 3 tane gol attı. Söyleyecek çok fazla şey yok. Böyle deplasmanlarda kazanmamız gerekiyor. Rakibi böyle yakaladığın zaman, gollerin sayısını artırmanız gerekiyor. Berabere kaldığımıza üzülüyoruz. Farklı da kazanabilirdik ama günün sonunda cebimizde bir puan var. Bundan sonraki maçlarımızda 3 puan almamız gerekiyor."

Karafırtınalar, maçın son dakikalarında sakatlanan rakip oyuncu Eze'nin, Adanaspor'un değişiklik hakkı bittiği için sık sık oyundan çıkıp tekrar girdiğini belirtirken, "Maçın sonunda Eze'yi tekrar tekrar oyuna sokmalarını ben Adanaspor camiasına yakıştıramadım. Oyuncu sağlığı her şeyden önemlidir. Vakit geçirsin diye 5 kere aynı adamı, sakat oyuncuyu sahaya soktular. Benim için çok üzücüydü. Yani beraberlikten daha çok bu üzdü. Futbol neticede bir spor oyunu, skor oyunu değil. Günümüzde maalesef böyle." diyerek sözlerini tamamladı.



